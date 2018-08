Arbitrul telecom vrea să liciteze frecvențele necesare introducerii serviciilor de radiodifuziune digitală terestră în România: Licențele se vor acorda pe 10 ani, iar candidații trebuie să aibă o cifră de afaceri de minim două milioane de euro

ANCOM va scoate la licitatie drepturile de utilizare a frecventelor radio pentru operareain banda 223-230 MHz (canalul 12 de televiziune)in banda 216-223 MHz (canalul 11 de televiziune).Aceste multiplexuri vor fi acordate,printr-o procedura deCaietul de sarcini lansat in consultare publica este atașat articolului.Transmisia posturilor de radio si televiziune prin standardul Digital Audio Broadcasting – DAB ofera o calitate superioara a sunetului si a imaginii si permite o utilizare mai eficienta a spectrului radio prin transmisia mai multor programe intr-un spectru mai ingust.Procedura de selectie competitiva presupune ca fiecare ofertant sa depuna o oferta initiala prin care sa indice multiplexurile pe care doreste sa le achizitioneze. In cazul in care cererea depaseste numarul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitatie pana cand cererea nu mai depaseste oferta. Pretul de pornire pentru fiecare multiplex reprezinta taxa minima de licenta care urmeaza sa fie stabilita de catre Guvern, la propunerea ANCOM.Multiplexurile regionale pot fi licitate numai in cazul in care nu se depune oferta pentru multiplexul national in banda 216-223 MHz.Pentru a putea participa la licitatie, candidatul trebuie sa fie persoana juridica romana sau straina, sa aiba o cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursa de la infiintarea acestuia, daca aceasta este mai scurta de 3 ani, de minimum 2.000.000 euro, in situatia in care candidatul depune oferta/oferte pentru multiplexul national /multiplexurile nationale, sa nu fie in stare de insolventa ori lichidare, afacerile sa nu ii fie administrate de un judecator-sindic, activitatile sale comerciale, in intregul lor, sa nu fie suspendate sau sa nu fie intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, sa-si fi indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri. Toate criteriile de calificare propuse de ANCOM sunt disponibile in caietul de sarcini.Licitatia va fi demarata prin publicarea unui anunt, dupa ce documentatia va fi finalizata. Cei interesati sa participe la procedura vor avea patru saptamani de la anuntul de demarare pentru depunerea dosarului de candidatura, iar ANCOM va anunta candidaturile calificate in termen de doua zile de la depunere, urmand sa se desfasoare etapele propriu-zise de licitatie. ANCOM va anunta rezultatele licitatei in termen de trei zile de la finalizarea acesteia, iar plata de catre castigatori a taxei de licenta rezultata in urma procedurii trebuie sa fie facuta in 90 de zile calendaristice de la data anuntarii rezultatelor.Castigatorii multiplexelor nationale vor avea obligatia ca, in termen de 2 ani de la data obtinerii licentelor, sa puna in functiune un numar de cel putin 10 emitatoare si sa lanseze serviciul dupa instalarea si autorizarea a cel putin doua emitatoare in Bucuresti, pentru fiecare multiplex.Castigatorii multiplexelor regionale vor avea obligatia de a pune in functiune cel putin un emitator in fiecare alocare, in termen de 18 luni de la data obtinerii licentelor.Proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie competitiva in vederea acordarii licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru de radiodifuziune T-DAB+ poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 24.09.2018.