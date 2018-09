Extindere în ritm fără precedent a rețelei subterane de fibră optică Netcity din București, în ciuda acuzațiilor cabliștilor privind tarifele discriminatorii: Peste 50 de kilometri noi de rețea pe lună

Netcity Telecom a fost preluată integral în februarie 2017 de catre operatorul de telecomunicatii Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu.



, Primăria Municipiului București și Netcity Telecom anunțau că și-au propus ca lucrările la reteaua edilitară de fibră optică, finanțată exclusiv de Netcity din fonduri private, să continue într-un ritm susținut în 2017 și în anii următori. Compania estima la acel moment că până în 2020 investiția privată va crește cu peste 30 milioane de euro, depășind la acel moment 70 milioane de euro, lungimea rețelei urmând să se dubleze la peste 1800 de kilometri, iar veniturile Primăriei București încasate din redevența plătită de NetCity Telecom vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an., arbitrul telecom a emis un aviz conform cu privire la NetCity, in care atentiona asupra neregulilor contractuale de acces la reteua NetCity si cerea modificarea acestora, aviz contestat ulterior in instanta de NetCity si de Primaria Bucuresti., oficialii NetCity Telecom au declarat pentru HotNews.ro ca investitiile in infrastructura Netcity au fost oprite pana la finalizarea in justitie a acestui proces.Curtea de Apel Bucuresti a respins la data de 26 septembrie 2013 pe motiv ca sunt neintemeiate cererile Primariei Bucuresti si ale NetCity Telecom de a suspenda si anula avizul dat de autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) asupra proiectului NetCity, care a cerut implementarea unor masuri pentru a indeparta cerintele discriminatorii din prezent. Impotriva deciziei Curtii de Apel se putea face recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Furnizorii mici și mijlocii de internet, membri ai asociației Interlan, au cerut în luna octombrie 2017 Arbitrului telecom (ANCOM) să emită, potrivit obligațiilor legale, decizia privind responsabilii și sancțiunile în cazul neimplementării modificarilor contractuale a condițiilor de acces a furnizorilor de internet la rețeaua NetCity.





De asemenea, Consiliul Concurentei a deschis în 2016 o investigație împotriva Netcity Telecom pentru un posibil abuz de poziție dominantă, dar abia dupa ce a fost obligat în instanță să facă acest lucru.



In aceasta privință, Iosif Szavuj, Director Executiv al iNes Group, declara în luna mai 2016 urmatoarele pentru HotNews.ro:





"Consiliul Concurentei a fost obligat in instanta sa demareze aceasta investigatie, dupa ce a refuzat initial plangerea facuta in martie 2015 de iNes Group. iNes Group se judeca si cu NetCity Telecom, de la care solicita daune de peste 1 milion de euro pentru perceperea unor tarife arbitrare, nejustificat de mari, si a clauzelor abuzive. iNES Group solicita, avand in vedere pozitia de monopol a Netcity Telecom, reglementarea tuturor tarifelor practicate, pe baza de costuri si eliminarea clauzelor abuzive din contractele existente. iNes Group sustine realizarea proiectului NetCity insa la tarife corecte pentru furnizorii de internet".



