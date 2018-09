​VIDEO Furnizorii de internet acuză că dispar tot mai multe rețele de cartier în București din cauza tarifelor abuzive de acces la rețeua Netcity și a lipsei de intervenție a ANCOM

Context: Primaria București a aprobat trecerea la etapa a II-a a proiectului Netcity, iar compani a anunțat că a inceput să construiască într-un ritm alert

"Un racord Netcity care deservește o casă are un preț mai mare decât cel al serviciilor furnizate către acel client, motiv pentru care mulâi operatori au fost forțati să iasă din piață pentru că nu puteau să acopere costurile. De la apariția Netcity, am pierdut cam 20 de firme care au fost membre în Interlan și care au dispărut pe parcurs. Aceasta în condițiile în care tarifele la internet sunt înghețate de ani de zile. Totul se vede și în topurile internaționale privind viteza internetului. În 2009-2010, Romania era pe locul 3 în lume si pe primul loc în Europa și la viteza maximă și la cea medie. Acum am ieșit din top 10.",Toți reprezentanții furnizorilor de internet au precizat că susțin ideea mutării cablurilor în subteran și proiectul Netcity la a cărui apariție chiar au contribuit, dar că totul trebuie să fie reglementat și bazat pe costuri.Conferința de presă organizată miercuri are loc în contextul în care Netcity Telecom a anunțat în urmă cu o zi că lucrările de construcție a rețelei metropolitane de fibră optică Netcity se desfășoară într-un ritm fără precedent, ajungând la peste 50 de kilometri de infrastructură subterană pe lună, după ce Primăria București a aprobat indicatorii pentru a doua etapă a acestui proiect.În prezent se lucrează în cartierele Tei – Colentina, Berceni – Apărătorii Patriei, Titan-Industriilor, fiind planificate noi lucrări în cartierul Cotroceni. Extinderea rețelei a fost mult întârziată după ce arbitrul telecom (ANCOM) a emis în 2013 un aviz în care a cerut eliminarea tarifelor discriminatorii de acces la rețea, iar Consiliul Concurenței a deschis ulterior o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă împotriva Netcity Telecom.Tot în urmă cu o zi, Autoritatea de reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că a adoptat o decizie obligatorie de reglementare prin care RCS&RDS, operator de comunicații controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari, va trebui să-și reducă tarifele, pe care le percepe în prezent în Oradea, pentru a permite altor operatori accesul la infrastructura subterană de fibră optică dezvoltată în acest municipiu.Autoritatea pregătește o decizie similară și în cazul rețelei subterane de fibră optică Netcity din București, după cum au declarat, în luna iulie din acest an, pentru HotNews.ro, oficialii arbitrului telecom.