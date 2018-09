Neînțelegeri între autorități privind tranziția la radioul digital: Ministerul Comunicațiilor vrea să atribuie direct către SNR o licență națională, în contradicție cu procedura demarată deja de ANCOM

Legea audiovizualului nu permite acordarea directă a unei astfel de licențe, ci numai prin procedură de selecție organizată de arbitrul telecom (ANCOM)





Potrivit legii audiovizualului, "furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (4) - (7).", se menționează la art. 54 din lege.

Statul a mai încercat și în 2010, în Guvernarea PDL, să atribuie direct, fără licitație o licență națională de televiziune digitală terestră către SNR

Pentru detalii citește: UPDATE Autoritatile vor sa atribuie direct catre SNR pana la 1 august prima licenta de televiziune digitala terestra din Romania

Pentru detalii citește: Decizia de amanare pana la 1 ianuarie 2015 a trecerii la televiziunea digitala terestra in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial





După televiziune, a venit rândul radioului să treacă de la emisia analogică terestră la cea digitală care va furniza ascultătorilor mai multe servicii, o recepție clară și o calitate a sunetului superioară. Ceea ce ar trebui să fie o veste bună, se transformă în Romania într-o problemă.Astfel, ca și în cazul procesului de trecere la televiziunea digitală terestră, și la tranziția la radioul digital lucrurile nu au început deloc bine.Conform acordului de la Geneva, România poate aloca licențe pentru două multiplexe cu acoperire națională de radiodifuziune digitală terestră T-DAB în banda VHF (Very High Frequency), una în canalul 11 de televiziune (banda 216-223 MHz) şi alta în canalul 12 de televiziune (banda 223-230MHz).După o consultare publică demarată în primăvara acestui an, ANCOM (autoritatea de reglementare în comunicații) a lansat luna trecută spre consultare publică procedura de selecție pentru alocarea licențelor, precum și proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede că taxa minimă de licență pentru multiplexurile naționale, care reprezintă prețul de pornire în cadrul licitației, este de 75.000 de euro.Contrar tuturor acestor pași făcuți anterior de ANCOM, Ministerul Comunicațiilor a publicat recent pe site-ul propriu un proiect de Hotarâre de Guvern privind strategia de implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național, care menționează că un multiplex național va fi alocat către SNR, compania națională care distribuie programele publice de radio și TV. Al doilea multiplex ar urma să fie alocat de ANCOM operatorilor privați."Alocarea, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, a multiplexului VHF din canalul 12 (MUX-1) către S.N. Radiocomunicații S.A, în următoarele condiții:-transmiterea în exclusivitate și necriptat, a programele publice de radio în standard T-DAB+;-realizarea, până la data de 31.12.2025 , a unei acoperiri de minim 90% din populație, pentru multiplexul 1.Pentru îndeplinirea condițiilor de acoperire de mai sus, deținătorul licenței de operare a MUX-1 trebuie să respecte obligații de acoperire raportată la următoarele termene :• 30% acoperire în populație până la data de 31.12.2021• 80% acoperire în populație până în anul 2023• 80% acoperire pentru drumuri naționale și autostrăzi până în anul 2025• minim 90% acoperire în populație până în anul 2025Pentru îndeplinirea obligațiilor de mai sus, planificarea rețelei MUX-1 se va realiza pentru tipul de recepție outdoor mobil.",În documentul de strategie se mai precizează și ""., astfel: "Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune,organizate de aceasta şi în conformitate cu strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional."O situație similară cu cea apărută acum la tranziția la radioul digital a fost și în anul 2010 , în procesul de tranziție la televiziunea digitală terestră, în timpul Guvernării PDL (când premier era Emil Boc, iar ministrul Comunicațiilor era Gabriel Sandu - cel care pe 3 octombrie 2016 a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare în dosarul Microsoft).Autoritatile au încercat în luna iulie 2010 să atribuie direct către SNR o licență de televiziune digitală terestră cel mai târziu până la 1 august 2010, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, inițiat de ministerul Comunicatiilor. Motivele invocate de autorități pentru acel proiect de act normativ au fost "condițiile drastice" de atribuire a licențelor, care ar putea împiedica participarea SNR la procedura de selecție.SNR s-a numărat printre cele șapte companii care au cumpărat atunci caiete de sarcini în vederea participării la procedurile de acordare a licențelor de televiziune digitală terestră, alături de: RCS&RDS, Romtelecom, TDF S.A.S., Media Sat, Osterreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) și General Satellite Sofia., licitația s-a reluat și,, contra sumei de 1,02 milioane de euro.SNR a castigat multiplexul 'free to air' prin care populatia poate receptiona 15-17 programe in format Standard Definition si alte doua multiplexuri in banda UHF. RCS&RDS, cealalta companie care a depus oferte in aceasta licitatie, nu a castigat nimic. Caietele de sarcini ale licitatiei au fost anterior cumparate de sapte companii: SNR, RCS&RDS, 2K Telecom, Ericsson Telecomunications Romania SRL, Pro TV S.A., Media Sat SRL si Antena TV Group SA.