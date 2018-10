EXCLUSIV Ministrul Comunicațiilor anunță primul contract cadru pe patru ani, încheiat între SNR și TVR pentru transmiterea digitală a programelor publice TV: Valoarea contractului este de aproximativ 350 milioane lei

Alte detalii din comunicatul Ministerului Comunicațiilor:

În prezent, circa 90% din populația României poate recepționa gratuit programele publice TVR în format digital terestru

Televiziune digitala terestra Foto: Free Images

SNR se judecă în continuare cu TVR pentru a recupera peste 9,2 milioane de euro, contravaloarea serviciilor prestate pentru televiziunea publică în a doua jumătate a anului trecut

Potrivit surselor HotNews.ro, SNR va continua procesul cu TVR pentru recuperarea celor peste 9,2 milioane de euro, în pofida încheierii acestui acord cadru pe 4 ani pentru tranmisia digitală terestră a posturilor publice de televiziune.

"Având în vedere negocierile susținute pe care le-am avut în ultimii trei ani cu SRTv, semnarea pentru prima dată a unui acord cadru pe o perioadă de patru ani reprezintă un succes comun al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și RADIOCOM în perspectiva continuării și finalizării procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România.Semnarea acordului cadru a avut la bază demararea de către SRTv a procedurii de negociere fără publicare pentru achiziția de servicii privind preluarea, transportul și difuzarea programelor televiziunii publice, inserțiile și transmisiile interne și internaționale, pentru o perioadă de patru ani, începând cu 01.01.2019.RADIOCOM a depus oferta, în conformitate cu documentația de atribuire, în data de 17.09.2018. În urma ședinței de negociere, care a avut loc la sediul SRTv, oferta depusă de RADIOCOM a fost declarată, de către comisia de evaluare, conformă cu cerințele din documentația de atribuire.Semnarea acordului cadru deblochează procedura de negociere cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în vederea încheierii unui acord de finanțare, condiție necesară demarării achiziției de echipamente și servicii aferente implementării proiectului de televiziune digitală terestră.Finanțarea BEI alături de fondurile atrase în urma derulării unei proceduri de achiziție pentru finanțare de la o bancă comercială și fondurile din surse proprii vor permite implementarea proiectului de televiziune digitală terestră.RADIOCOM este operatorul național care asigură, conform licenței, preluarea, transportul și difuzarea programelor publice de televiziune în format digital terestru, începând din 17.06.2015, printr-o soluție tranzitorie."Conform celor mai recente informații transmise de SNR către HotNews.ro, "în prezent, cca. 90% din populația României poate recepționa programele publice ale SRTv în format digital.Pachetul de programe de televiziune transmis cuprinde posturile publice ale Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3, TVR HD, TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara.Semnalul TV digital terestru poate fi recepționat astfel:- prin intermediul unui receptor extern digital DVB-T2 (set top box) conectat la televizorul clasic şi antenă exterioară în banda de frecvență UHF, bine degajată, orientată spre emiţător şi prevăzută cu un cablu coaxial de bună calitate, cu pierderi cât mai mici. Este important ca, în vecinătatea antenei, să nu existe obstacole mari pe direcția de recepție.SAU- direct cu televizorul, dacă are tuner DVB-T2 încorporat, şi antenă exterioară, cu caracteristicile menționate".Amintim faptul că Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR) a dat în judecată TVR , în luna iunie din acest an,, contravaloarea serviciilor prestate și neachitate în perioada august-decembrie 2017, plus penalități de întârziere. SNR somase deja TVR în data de 3 mai pentru plata acestei sume, informație prezentată în exclusivitate de HotNews.ro., Televiziunea publică a anunțat că a obținut câștig de cauză în litigiul cu Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), litigiu inițiat de aceasta din urmă în iunie, pentru recuperarea unei sume de peste 40 de milione de lei. Potrivit unui anunt TVR, Tribunalul București a respins în data de 5 septembrie cererea de ordonanță de plată formulată de SNR, dar