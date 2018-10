Arbitrul telecom continuă consultarea privind accesul la rețeaua subterană de fibră optică Netcity: După tarife, sunt propuse noi condiții tehnice și economice

Obligațiile Netcity

Încheierea contractelor de acces

Contractele de acces la infrastructură dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și Netcity se vor încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii.







Durata contractului de acces la infrastructură se stabilește prin negociere între părți și poate fi cuprinsă între 3 ani și 5 ani, în funcție de solicitarea furnizorului de rețele publice beneficiar.





Contractul de acces va trebui să prevadă posibilitatea ca un furnizor de rețele publice beneficiar să poată renunța la un element de infrastructură fizică după 1 an de la data închirierii respectivului element, fără a fi obligat la plata chiriei aferente perioadei rămase până la data încetării contractului de acces în raport cu respectivul element.





Tarife

Procesul de consultare publică

Netcity are obligația să asigure accesul la infrastructură în condiții echivalente tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceștia se află în circumstanțe echivalente. În cazul în care dezvoltatorul acordă condiții mai favorabile unui furnizor, atunci are obligația să acorde aceleași condiții tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii.Totodată, Netcity are obligația să asigure acces la infrastructură cel puțin în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele pe care și le aplică sau pe care le aplică persoanelor juridice din același grup și să trateze în același interval de timp cererile de acces la infrastructură sau solicitările de informații transmise de furnizori.Pentru respectarea principiului transparenței, dezvoltatorul proiectului are obligația de a publica pe pagina de internet informații generale privind amplasarea canalizației (lista străzilor și imobilele acoperite de rețea), termenul de soluționare a cererilor de acces și indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces.Netcity are obligația de a publica și contractele cadru de acces la infrastructură fizică, realizate în conformitate cu prevederile deciziei ANCOM, precum și de a pune la dispoziție furnizorilor interesați un punct de contact în vederea gestionării cererilor de acces la infrastructura fizică și a oricăror solicitări de informații în acest sens.Dezvoltatorul are la dispoziție un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispozițiile deciziei.Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat să le pună la dispoziția furnizorilor interesați sunt serviciul de închiriere tubetă transport, serviciul de închiriere tubetă racord și serviciul de închiriere fibră optică neechipată branșament FTTB.Proiectul de model de calculație a costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pentru accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului Netcity se află în proces de consultare publică până la data de 31 octombrie 2018. Mai multe informații cu privire la tarifele propuse de Autoritate pentru accesul la infrastructura Netcity sunt disponibile aici și aici. Proiectul de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către Netcity Telecom poate fi consultat aici , persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 12 noiembrie 2018.