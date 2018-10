​VIDEO Situații de râsu'-plânsu' semnalate de cabliști la accesul în rețeaua Netcity după reabilitarea blocurilor: Nu se mai pot face intervenții, totul este în beton!

VIDEO

Reacția Netcity Telecom: Nu putem preveni distrugerea racordurilor în cazul lucrărilor de reabilitare realizate fără informarea noastră / Aspectul inestetic al cablurilor amplasate pe fațada unor imobile este cauzat de unii operatori

Conform legislației în vigoare, accesul pe imobilele proprietate privată pentru instalarea elementelor constructive ale rețelelor de comunicații poate fi realizat în baza unui acord de acces încheiat cu proprietarii acestora.

Amplasarea elementelor de rețea Netcity se realizează pe cheltuiala exclusivă a Netcity Telecom și în condițiile acordului de acces, care stipulează inclusiv poziția branșamentelor agreată de proprietar.

Prevederile privind accesul menționate mai sus sunt aplicabile și operatorilor de rețea ce instalează cabluri de comunicații pe fațade, în casa scărilor sau în subsoluri. De aceea, considerăm necesar ca în cadrul acestui demers jurnalistic să verificați dacă aceste condiții sunt respectate și de către operatorii de rețea.

Aspectul inestetic al cablurilor amplasate pe fațada unor imobile, semnalat de dumneavoastră, este cauzat de instalarea defectuoasă a acestora de către unii operatori. Astfel cum rezultă din imaginile prezentate pe internet, cablurile sunt instalate înspre casa scărilor sau direct înspre ferestrele clienților, într-un mod artizanal și neprofesionist, fără utilizarea de elemente constructive specifice rețelelor (precum structuri de protecție sau paturi de cablu, nișe sau construcții pentru amplasarea echipamentelor și colacilor de cablu).

Aceste elemente nu se află în responsabilitatea Netcity Telecom, ci a operatorilor care, prin minime investiții și efort, pot asigura un traseu construit estetic, fără cabluri atârnate și ”colaci” de cabluri inestetici și care pun în pericol furnizarea serviciilor telecom. Constatăm că, din păcate, practicile defectuoase utilizate de anumiți operatori în construcția rețelelor aeriene continuă și la nivelul cablării locuințelor.

În condițiile în care legislația prevede obligații exprese în sarcina operatorilor de a realiza investiții de sistematizare a elementelor de rețea instalate pe proprietăți private și termene exprese pentru îndeplinirea acestor obligații, este de așteptat ca situația semnalată de dumneavoastră să fie remediată de către operatori acolo unde este necesar.

În ceea ce privește degradarea elementelor de rețea și prezența cutiilor de branșamente fără capace de protecție, menționăm următoarele:

- Degradarea se datorează manipulării neglijente sau vandalizării, Netcity Telecom neavând întotdeauna posibilitatea de a preveni deteriorarea miilor de cutii instalate astfel în București. Cu toate acestea, menționăm că aceste cutii au un rol de demarcare vizuală a rețelei Netcity, identificarea branșamentelor nefiind făcută după coduri inscripționate pe acestea, așa cum este menționat în mesajul dumneavoastră, ci prin intermediul software-ului de management al rețelei și al altor instrumente puse la dispoziție de Netcity Telecom tuturor operatorilor din rețea.

- Confirmăm de asemenea că sesizările primite în trecut, în număr redus, cu privire la degradarea acestor elemente, au fost rezolvate prompt de compania noastră. Menționăm însă că branșamentele Netcity au fost date în folosință în stare bună de funcționare, dar compania noastră nu poate preveni întotdeauna utilizarea defectuoasă sau distrugerea acestora, inclusiv în cazul lucrărilor de reabilitare realizate fără informarea noastră, în urma cărora elementele au fost îngropate sau distruse.

- Ca operator angajat pe termen lung în dezvoltarea rețelei metropolitane de fibră optică a Capitalei, vrem să asigurăm accesul operatorilor la rețea în cele mai bune condiții. De aceea, acționăm rapid pentru remedierea tuturor sesizărilor referitoare la infrastructura pe care o gestionăm."

Sunt zeci de astfel de filmări publicate recent pe YouTube de asociație care reprezintă 20 de furnizori mici de internet și cablu TV din București , care potrivit acestuia deservesc câtevapentru a explica demersul său, acesta a precizat că a dorit să scoată în evidență următoarele probleme:Racordurile puse la dispoziție de Netcity Telecom nu asigură efectiv intrarea în imobile, un astfel de racord ar fi trebuit să dea posibilitatea operatorului de a se lega cu rețeaua interioară. În realitate, aceste branșamente sunt montate pe fațadele imobilelor, iar din capătul tubului și până la interior operatorii trebuie să amplaseze cablurile tot pe fațadă până la locul de intrare care de regulă este pe lângă o fereastră sau o ușă de acces. Există cazuri când acestea sunt introduse direct în subsol printr-o gaură, însă și aici apar două situații: a) tubul racordului este tăiat și tubetele sunt introduse direct în subsol, ocazie cu care multe din ele sunt astupate sau b) cablul este amplasat pe fațada din vârful tubului de racord (care are o înălțime de minim 2,5 metri) până în subsol, lăsând în continuare expusă avariilor o bucată de câțiva metri.Foarte multe racorduri Netcity nu mai au în capăt caseta de branșament, care are rolul de a proteja cablul care iese din tub dar și de identificare a numărului de racord (pentru că toate sunt inventariate). În cazul în care casetele mai există, majoritatea nu se mai închid, astfel că oricine are acces la ele. Ce consecințe pot apărea de aici: cablurile nu mai sunt potejate, intervențiile în caz de avarii se fac mult mai greu datorită lipsei codului de identificare, aspectul este inestetic, serviciile clienților finali pot fi afectate.În momentul în care un imobil intră într-un program de reabilitare termică, lucrătorii îndepărtează toate cablurile de pe fațadele acestuia pentru a putea fi placate cu plăci termoizolante, în aceasta situație fiind inclusiv racordurile Netcity. Soluțiile finale sunt diverse: racorduri îngropate în fațade, racorduri care ies din fațade, racorduri distruse, racorduri care sunt lăsate la întâmplare în grădini. O altă problemă este faptul că fațadele reabilitate nu mai permit intervenții asupra lor în perioada de garanție de 5 ani de la recepția lucrărilor (care oricum se face foarte târziu), punând deseori operatorii în imposibilitatea de a mai reamplasa cablul care iese din racord pe fațada până la interior și astfel fiind nevoiți să le lase agățate de pomi și stâlpi de iluminat public.În condițiile tarifelor impuse unilateral de Netcity Telecom și care nu respectă Avizul emis de ANCOM în anul 2013 și nici prevederile contractului de concesiune încheiat cu Primăria Municipiului București, operatorii mici sunt defavorizați în fața celor mari, care au branșamente proprii de acces în imobil și nu sunt obligați să plătească taxele abuzive către Netcity. Majoritatea racordurilor furnizate de Netcity Telecom au un tarif de 20 de euro lunar, în condițiile în care un serviciu de internet sau cablu TV costa în jur de 8 euro lunar. Astfel, un furnizor local are nevoie de cel puțin 3 clienți în imobil pentru a acoperi doar costul lunar al racordului, în timp ce operatorii mari au acces necondiționat în imobil. Despre furnizarea serviciilor în zonele de case unde de cele mai multe ori un racord deservește o singură familie, nici nu se mai poate pune problema în cazul furnizorilor mici.În concluzie, racordurile puse la dispoziție de Netcity Telecom nu sprijină operatorii să aibă acces în imobile mai facil și mai sigur, iar pe deasupra, datorită tarifelor stabilite arbitrar, acestea constituie o barieră concurențiala pentru operatorii mici, utilizatorul final având acces la un număr mult mai restrâns de oferte,"În ceea ce privește aspectele semnalate de dumneavoastră, ținem să facem următoarele clarificări: