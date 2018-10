​AUDIO Varujan Pambuccian, despre cum ar putea investi cabliștii în agricultură și despre impactul Inteligenței Artificale: Contabilul, programatorul, meserii întregi vor dispărea, probabil, în 10 ani

Ce sfaturi le-a dat cabliștilor Varujan Pambuccian: Să știți că agricultura în România nu este aia pe care o credem noi!

Deputatul Varujan Pambuccian a sfătuit marți, 23 octombrie, operatorii mici de cablu și internet TV membri ai Asociației Interlan, al cărui membru este și el, să renunțe la războiul de uzură legat de vitezele la internet și să privească spre 4 tehnologii care se dezvoltă rapid și care vor schimba lumea radical: robotica, inteligența artificială, fabricația aditivă și biologia sintetică.Acesta le-a spus operatorilor de cablu TV și internet, prezenți la evenimentul RONOG , că o bandă de frecvențe, cea în 450 MHz, care a aparținut Romtelecom și pe care acum nu o mai vrea nimeni, ar avea un potențial uriaș în agricultura de precizie.Cu cât frecvența este mai joasă, cu atât celulele sunt mai mari, iar costurile de întreținere a unei rețele de comunicații sunt mai mici. E drept că lărgimea de bandă nu este foarte mare, dar pentru lucrurile despre care o să vă vorbesc acum este arhisuficientă., lumea tuturor obiectelor care au depășit numărul telefoanelor mobile și care sunt extrem de utile într-o grămadă de domenii. O să vă spun unul în care și-au dovedit deja foarte mult utilitatea.Evident este domeniul care a preluat întotdeauna primul tehnologiile avansate ale domeniului, încă de acum 12.000 de ani,În Europa mai puțin, dar agricultura de precizie a început să-și dovedească foarte mult utilitatea. Asta înseamnă să nu mai utilizez aberant cantități mari de apă, de îngrășăminte, de insecticide, să nu fac risipă care să se regăsească în costuri și după aceea în prețuri., dar eu vă spun că foarte mulți dintre fermierii americani care au trecut la lucrul ăsta au constatat o scădere a costurilor între 25-30%, ceea ce e mult. În condițiile în care nici plantele alea nu sunt intoxicate, nicio parte din recoltă nu se pierde, și bunul agricol respectiv este trasabil: cu alte cuvinte, eu, cumpărător, pot să știu în fiecare moment cum a crescut planta sau animalul respectiv.De ce este important lucrul acesta? Pentru căÎn momentul în care cumpărătorul are încredere că ceea ce cumpără este lucrul pe care și-l dorește îl va cumpăra mai degrabă în raport cu cineva care spune că este lucrul pe care și-l dorește dar nu-l poate dovedi.Și uite că așa se închide cercul cu o frecvență care zace acum, după ce a fost scoasă (n.a în consultare publică spre licitație) de nu știu câte ori și nu a vrut-o nimeni. De ce? Pentru căExistă asociații de fermieri cu care puteți lua legătura.Există foarte multe ferme în care începe să fie adoptată agricultura de precizie în România.Dar oamenii ăia au de lucru acolo. De obicei folosesc lucruri pe care le cumpără destul de sus de afară și aici nimeni nu le oferă nimic. Gândiți-vă la lucrul acesta! Poate ar fi interesant ca Interlan să ia legătura cu asociațiile acestea de fermieri, vă pot ajuta în sensul acesta, și să încerce un proiect nou, care sigur nu mai e de ăsta de luptă la baionetă; am crescut cu 0,01 Mbps și sunt mai șmecher decât la care are - 0,003 Mbps etc. Să depășească războiul ăsta de uzură și să intre pe desțelenirea unui domeniu care are o creștere certă în lume.Noi de obicei suntem followeri. Când un lucru este deja la generația a 3-a, începem și noi cu prima generație. Dar aici putem merge destul de repede, pentru că lumea asta a fermierilor este mult mult mai receptivă la schimbări decât lumea orășenilor, oricât de paradoxal ar părea."Vreau să vă spun ceva despre resursa asta umană de care este lipsă în agricultură.Și vă dau un exemplu simplu dinÎncepând de acum 3 ani, Adidas a început să facă fabrici robotice în Germania, în SUA, în Franța, în Marea Britanie. De ce? Ca să fie în miez. În fabricile alea nu mai lucrează oameni șiCum e domnule cu ăștia? Și mi-a zis: Mult mai bine. Nu cer nimic. Muncesc cât trebuie și n-am nicio problemă cu ei. Trendul ăsta vine în România.Vă mai dau un exemplu: CaliBurger - lanț de fast-food din California, prezent în 12 țări. Acum 3 ani i-a dat afară pe toți cei care întorceau burgerii șiși au spus că este mult mai bine, că au făcut mari economii și că este mult mai aseptic.McDonald's și CaliBurger, care sunt concurenți, lucrează acum la făcutIndia are deja plan de tranziție de la outsourcingul de programare, adică ce facem și noi în programare, către Inteligența Artificială. Ce este aia excedent sau deficit de forță de muncă?Într-un regim în care cei care au flote de drone care lucrează pământul s-ar apuca să ofere ca serviciu către cei care au exploatații mai mici și nu-și pot permite, ar fi rău de tot cu forța de muncă în agricultură, adică ar fi un excedent uriaș în agricultură. Majoritatea recoltelor se pot strânge robotic acum, inclusiv strugurii și căpșunile.Cine își permite? Uite cine și-a permis să aducă flote de tractoare drone, cine și-a permis să cumpere roboții ăia Kuka la second-hand și să facă pavele. Ăștia își permit! Și din ce în ce mai mulți oameni își permit pentru că prețul scade.Primul care dispare este muncitorul industrial, și lucrul ăsta deja are un impact puternic. Urmează țările de outsourcing. Suntem printre ele.Viața se schimbă și tot timpul trebuie să te adaptezi la schimbare.