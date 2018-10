Poșta caută pe Facebook noi angajați, la o zi după ce Ministrul Comunicațiilor a anunțat majorări salariale: În București, salariile brute sunt între 2.700 lei și 5.100 lei

"Această creștere salarială are două obiective: primul vizează fidelizarea angajaților care lucrează în zona operativă, iar al doilea crearea de condiții atractive pentru cetățenii care își doresc să se angajeze aici. Este o realitate faptul că Poșta Română are un deficit de personal, iar concursurile pentru angajări sunt reluate de foarte multe ori, dat fiind că nu se prezintă nimeni.", a precizat luni pe Facebook Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicațiilor.

Conform informațiilor Poștei Române, "- OFICIANT URBAN- 3100 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- FACTOR POSTAL PRELUCRATOR - 2.700 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- OFICIANT PRELUCRATOR - 3.000 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- MANUITOR VALORI - 3.300LEI, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- CASIER OFICIU POSTAL URBAN - 3.200 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- FACTOR POSTAL DISTRIBUITOR URBAN - 2.900 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- DIRIGINTE - 5.100 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- AGENT CURIER - 3.400 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- OFICIANT SUPERIOR - 3.300 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- SOFER PE AUTOVEHICULE PESTE 3,5 T - 3.200 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi;- INSPECTOR EXPLOATARE - 5.100 lei, la care se adauga bonuri de masa in valoare de 11,5 lei/zi.Precizăm căDin contră, suntem pe deficit de personal și ne dorim să angajăm, ceea ce am comunicat deja.",că începând cu 1 noiembrie 2018, un număr de 13.261 de angajaţi, 89% dintre ei reprezentând personal operaţional, va primi în plus, la salarii, o sumă medie de 337 de lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 15%, cea mai mare corecţie salarială din ultimii 10 ani.Compania de stat Poșta Română, cel mai mare operator local de servicii poștale, are peste 24.000 de angajați. Compania este deținută de statul român, prin Ministerul Comunicațiilor, în proporție de 75%, și de Fondul Proprietatea în proporție de 25%.