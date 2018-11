România, aleasă pentru al șaptelea mandat consecutiv în Consiliul ITU, cea mai importantă organizație internațională de standardizare în domeniul telecomunicațiilor

Romania – 137 voturi

Federatia Rusa – 136 voturi

Polonia – 125 voturi

Azerbaidjan – 119 voturi

Republica Ceha – 112 voturi

Bulgaria – 110 voturi

Kargazstan – 95 voturi

Romania a participat la alegeri în cadrul Regiunii C (Europa de Est si Asia de Nord), unde 7 țări au candidat pentru 5 locuri. Rezultatul final al procesului electoral a fost urmatorul:Pe baza voturilor primite, România, Federația Rusă, Polonia, Azerbaidjan și Republica Cehă au obținut mandate în cadrul Consiliului UIT.Despre Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2018Conferința Plenipotențiarilor are loc o dată la fiecare 4 ani (n.a un mandat durează 4 ani), pentru a alege conducerea organizației și pentru a stabili direcțiile de dezbatere până la următoarea ediție. Anul acesta, Conferinta are loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie. In cadrul aceleiași conferințe, Houlin Zhao a fost reales în funcția de Secretar General al UIT, iar Malcolm Johnson a fost reconfirmat în postul de Secretar General adjunct.