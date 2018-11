Legăturile lui Tăriceanu cu „afacerea Microsoft”. Cum se apără fostul premier și ce scrie în documentele oficiale trimise de Ministerul Comunicațiilor în Parlament

"Concret, un demnitar ar fi primit,, foloase materiale în valoare de, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției,la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezentadin valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore."Hotărârile de guvern, la care văd că face referire o parte din presă, prevedeau începerea procesului de inventariere a licențelor. Am promovat aceste HG în contextul în care Microsoft amenința că va da România în judecată, caz în care riscam ca statul român să piardă mulți bani. În fața acestor evidențe, să vorbești despre acuzații de mită, este lipsit de sens”, a scris Tăriceanu pe Facebook., în plin scandal legat de, ministrul PSD al Comunicațiilor la acea dată, a răspuns unei întrebări formulate de către, ce avea ca subiect "Măsurile avute în vedere pentru asigurarea securității cibernetice pe calculatoarele funcționarilor statului ce au instalat ca sistem de operare Windows XP".Răzvan Cotovelea face astfel o trecere în revistă aÎn acest document scriecă statul român a plătit, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), aproape 74 milioane de dolari către Fujitsu Siemens GmbH Austria "Conform Hotărârii de Guvern nr. 470/2004, Secretariatului General al Guvernului i s-a atribuit competența de a semna contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft. Decizia semnarii unui astfel de contract a fost luată ca parte a campaniei desfășurate de Guvernul României pentru combaterea pirateriei software și respectarea dreptului de proprietate intelectuală. Contractul a fost semnat de către Secretariatul General al Guvernului (SGG), pe o perioada de 5 ani (2004-2009).Valoarea inițială a contractului încheiat în anul 2004 între SGG și Microsoft, prin reprezentantul său Fujitsu Siemens GmbH Austria a fost de 54.567.465 USD pentru un număr de 50.155 licențe cu drept de utilizare începând cu anul 2004 până în anul 2009."a intrat în vigoare la 13.04.2004, după ce a fost semnată de: Adrian Năstase (prim-ministru); Dan Nica (ministrul Comunicațiilor); Eugen Bejinariu (Ministrul pentru coordonarea SGG) și Mihai Nicolae Tanasescu (ministrul Finanțelor Publice)."În data de 2 noiembrie 2004, contractul amintit a fost extins, prin actul adițional nr. 1 pentru licențele educaționale, competențele de semnare revenind tot SGG, secretariatul tehnic fiind asigurat de către Ministerul Educației. Această procedură a fost aprobată prin HG nr.1778/2004. Valoarea totală a acestui act adițional a fost de 19.370.500 USD pentru un număr de 106.800 licențe cu drept de utilizare începând cu anul 2004 până în anul 2009. Plata către Fujitsu Siemens GmbH Austria a fost făcută de către SGG în 9 tranșe începând cu anul 2005 până la data de 15.04.2009."a fost dată in 21 octombrie 2004, fiind semnată de următorii: Adrian Năstase (prim-ministru); Alexandru Athanasiu (ministrul Educației); Silvia Adriana Ticău (ministrul Comunicațiilor), Eugen Bejinariu (Ministrul pentru coordonarea SGG) și Mihai Nicolae Tănăsescu (ministrul Finanțelor Publice)., Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, a identificat, ca soluţie privind obligaţiile financiare şi contractuale pe care Guvernul şi le asumă prin bugetul Secretariatului General al Guvernului livrarea obiectului contractului cu plata în nouă rate eşalonate până în anul 2009, prima plată urmând a fi făcută la data de 29 octombrie 2005."În anul 2008, prin Hotararea de Guvern nr.199/2008, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI) a preluat competențele Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft, încheiat la 15.04.2004 .Prin Hotararea de Guvern nr. 634/2008 i s-a atribuit MCTI dreptul de a semna, împreună cu Fujitsu - Siemens GmbH Austria, Actul Adițional nr. 2 cu o valoare totală de 31.144.865,64 USD pentru un număr de 39.385 licențe cu drept de utilizare începând cu anul 2006 pînă în anul 2009 ."a fost semnată în data de 27 februarie 2008 de următorii: Călin Popescu Tăriceanu (prim-ministru); Ilie Gavril Bolojan (Secretarul general al Guvernului); Karoly Borbely (ministrul Comunicațiilor), Remus Pricopie, secretar de stat în numele Ministerului Educației și Varujan Vosganian (ministrul economiei și finanțelor).a fost semnata in 11 iunie 2008 de urmatorii: Călin Popescu Tăriceanu (prim-ministru); Constantin Teodorescu (ministru al Comunicațiilor și secretar de stat) și de Varujan Vosganian (ministrul economiei și finanțelor)."În anul 2008 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.1193/2008 pentru încheierea Actului adițional nr. 3 de modificare a Actului adițional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115 RO, încheiat la București la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr. 634/2008. Acesta prevede plata TVA către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala București"a fost dată în 24 septembrie 2008, fiind semnată de următorii: Călin Popescu Tăriceanu (prim-ministru); Karoly Borbely (ministrul Comunicațiilor) și Varujan Vosganian (ministrul economiei și finanțelor)."Prin Hotărârea de Guvern nr. 1451/2008 i s-a atribuit Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației dreptul de a semna Actul adițional nr. 4. Valoarea totală a Actului adițional nr. 4 a fost de 26.725.491,36 USD pentru un număr de 40.939 licențe cu drept de utilizare începând cu anul 2007 până în anul 2009 respectiv 22.860 licențe cu drept de utilizare începând cu anul 2008 până în anul 2009.Suma nu a fost achitată datorită unor deficiențe constatate în actul adițional încheiat, cu efecte în derulare. Factura a fost stornată cu acceptul firmei. Precizăm că începând cu anul 2009 Fujitsu - Siemens GmbH Austria, titular al contractului comercial de închiriere de licențe nr. 0115R0, Actele Adiționale nr. 1, 2, 3, 4 și-a încetat activitatea."a fost dată în 12 noiembrie 2008 și a fost semnată de Călin Popescu Tăriceanu (prim-ministru); Karoly Borbely (ministrul Comunicațiilor), Anton Anton (ministrul Educației) și Varujan Vosganian (ministrul economiei și finanțelor)., Wall Street Journal scria că autoritățile americane investighează dacă Microsoft a jucat vreun rol în acuzațiile că distribuitori de-ai săi ar fi oferit mită pentru a obține contracte de software cu Ministerul Comunicațiilor din România.Jurnaliștii WSJ încercau să verifice informații potrivit cărora Microsoft ar fi folosit o firmă (...) ca intermediar pentru a plăti mita în numele său cu scopul de a obține, în 2008, un contract de 26 de milioane de dolari cu Ministerul Comunicațiilor (contractul ar fi fost o prelungire a unuia încheiat în 2004, în valoare de 54,5 milioane de dolari)".În 21 martie 2013, Gabriel Sandu a reacționat și a transmis către HotNews.ro istoricul și valoarea contractelor incheiate de autoritati pentru cumpararea de licente Microsoft. Aceleași informații au fost transmise și altor jurnaliști (, informații preluate de Gândul.info Și în acest răspuns apare aceeași informație legată de primele două contracte cu licențe Microsoft, în valoare de aproape 74 milioane de euro, cu aceeași mențiune: "plata către Fujitsu Siemens GmbH Austria a fost făcută de către SGG în 9 tranșe începând cu anul 2005 până la data de 15 aprilie 2009.", la un an de la condamnarea sa la trei ani de închisoare cu executare în dosarul Microsoft, într-un denunț depus la DNA , Gabriel Sandu a acuzat că HG-urile 634, 1193 și 1451 din 2008, au fost „absolut ilegale” , iar plățile au fost făcute în 2009 pentru „produse şi servicii nelivrate în perioada 2004-2009”.