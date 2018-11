UE va limita tarifele la apelurile telefonice între statele membre

Eurparlamentarii au aprobat pachetul de telecomunicații care limitează costurile apelurile intra-UE, face rețele 5G posibile până în 2020 și creează un sistem de alertă pentru situații de urgență.

Dacă există o urgență sau un dezastru major, cetățenii afectați trebuie avertizați prin SMS sau aplicații mobile. Statele membre vor avea 42 de luni pentru a pune sistemul în funcțiune după intrarea în vigoare a directivei. Mai multă predictibilitate pentru operatorii de telecomunicații. Pentru a atinge nivelul necesar de investiții în infrastructură și în rețelele 5G, cu scopul a asigura necesitățile de conectivitate, noua legislație oferă o predictibilitate sporită pentru investiții și promovează împărțirea riscurilor și a costurilor între operatorii de telecomunicații.

Parlamentul European a confirmat astfel acordul provizoriu încheiat cu Consiliul de Miniștri în iunie referitor la Codul european al comunicațiilor electronice (EECC), cu 584 voturi pentru 42 contra și 50 de abțineri şi Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice cu 590 voturi pentru, 63 contra și 23 de abțineri.PE susține că noile norme vor oferi cetățenilor conectivitate de mare viteză și vor face ca apelurile să fie sigure și accesibile în cadrul UE, asigurând în același timp predictibilitatea necesară pentru operatorii de telecomunicații pentru a stimula investițiile în internetul de mare viteză.Politica Roam Like Home a pus capăt taxelor de roaming în 2017. Noua legislație limitează apelurile către o altă țară UE la 19 cenți/minut și la 6 cenți pentru mesaje text (SMS) începând cu 15 mai 2019.De asemenea, viitoarea lege europeană ar urma să protejeze mai bine utilizatorii de smartphone-uri, inclusiv utilizatorii de servicii web (Skype, WhatsApp etc.) și să întărească cerințele de securitate, inclusiv criptarea. Se vor introduce dreptul de a păstra un număr de telefon pentru o perioadă de până la o lună de la încetarea unui contract și dreptul la rambursarea creditului preplătit, neutilizat după rezilierea contractului, precum și compensarea în cazul întârzierii sau abuzului de comutare.În cele din urmă, statele membre vor trebui să faciliteze lansarea rețelei 5G, prin punerea la dispoziție a spectrului adecvat până în 2020, pentru a atinge obiectivul "Traseul UE 5G", acela de a avea o rețea de 5G în cel puțin un oraș major din fiecare țară UE până în 2020".Mai departe, propunerea de directivă europeană plecată de la Comisie și aprobată de Paralmentul European are nevoie de aprobarea finală în Consiliul Uniunii Europene. România și celelalte state membre UE membre vor avea la dispoziţie doi ani să adopte legislația națională pentru punerea în aplicare a directivei.