RCS&RDS a pierdut în primă instanță procesul privind amenda de 7.000 de lei primită pentru că ar fi colectat excesiv datele personale / Ce amenzi au primit Orange, Vodafone și Telekom

Soluția pe scurt: 1. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 468 C.pr.civ., calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 471 C.pr.civ. 3. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 4. Pronunţată astăzi, 08.11.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Redăm mai jos integral precizările Autorității:

De asemenea, precizăm că pentru încălcarea acelorași dispoziții ale Legii nr. 677/2001 și Deciziei Președintelui ANSPDCP nr. 132/2011, respectiv săvârșirea acelorași fapte, anterior datei de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (25 mai 2018), au fost sancționați operatorii Orange România SA cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, Vodafone România SA, cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, Telekom Romania Mobile Communications SA, cu amendă în cuantum de 10.000 de lei și Telekom Romania Communications SA cu amendă în cuantum de 7.000 lei.







Acești din urmă trei operatori nu au contestat sancțiunile primite."



din acest an să respingă solicitarea RCS&RDS de anulare a unui act administrativ din luna aprilie 2018 emis de ANSPDCP.Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale (ANSPDCP) a precizat motivele aplicării acestei amenzi, dar și ce sancțiuni similare a aplicat altor operatori telecom."În conformitate cu art. 27 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 13 din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a măsurilor de securitate, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice., operatorula fost sancţionat cu amendă în cuantum depentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 8 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 2 și art. 6 din Decizia Președintelui ANSPDCP nr. 132/2011,ce intră sub incidența art. 8 din Legea nr. 677/2001,prevederi legale exprese sau avizul ANSPDCP.