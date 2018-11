​ANALIZĂ 5G - motorul dezvoltării României!

Mai mult, noul Cod al Comunicațiilor Electronice, care acordă o atenție specială implementării tehnologiei 5G in statele membre UE, oferă autorităților naționale de reglementare noi oportunități de a solicita accesul la infrastructura civilă și la elementele importante de rețea.







Un început s-a făcut totuși - ANCOM a adoptat tarifele pentru accesul pe proprietatea publică. Urmează greul - debirocratizare accesul pe această proprietate publică. Decidenții politici prezenți la eveniment ar trebui să propună, în numele guvernului, modalitați de rezolvare.





Partajarea infrastructurii este o modalitate de a accelera dezvoltarea noilor rețele în condițiile reducerilor cheltuielilor de capital. Noile benzi de frecvențe (700MHz, 3,5GHz, 26GHz) care se vor acorda vor necesita noi site-uri, iar partajarea acestora ar reduce costurile. În multe țări pe langă operatorii de telecomunicații sunt și operatori de turnuri de telecomunicații care construiesc și operează turnuri pe care le pun la dispoziția operatorilor de rețele. Pe piața noastră fiecare operator și-a construit propria rețea de turnuri pentru echipamente, avantajul competitiv rezultând de multe ori și din viteza cu care acestea sunt construite și cu care teritoriul este acoperit.







Lucrurie par a se schimba însă. Recent, noul șef al operatorului Vodafone, Nick Read, anunța posibilitatea de a vinde cele 110.000 turnuri pe care operatorul le deține in Europa. Adică și în România!







Tehnologia 5G ar putea permite apariția și în România a unui operator de turnuri care să ofere infrastructură tuturor operatorilor intersați. De foarte mulți ani am avansat ideia transformării (unei părți din) S.N. Radiocomunicații în operator de turnuri, dat fiind expertiza pe care o are - operează turnuri de foarte multă vreme. Desigur că ar fi nevoie de mult mai mult decât expertiză, iar în condițiile actuale ar fi o șansă pentru SNR pe care probabil că o va rata.







Ar trebui analizat dacă ar fi în interesul țării construirea în comun și partajarea unor părți de infrastructură pentru noile rețele.







Recent, ANCOM a anunțat organizarea, in 21 noiembrie 2018, a unei noi editii a conferintei internationale anuale, dedicata în acest an tehnologiei 5G. Conferinta, foarte inspirat intitulată “5G - motorul celei de-a patra revolutii industriale”, ar urma să prezinte și obiectivele si directiile de acțiune ale statului, potrivit Strategiei Nationale privind implementarea 5G. Ideea este excelentă, titlul foarte inspirat, astfel că sunt premize ca decidenții politici, care dacă am înțeles bine vor fi prezenți la eveniment (dată fiind importanța, primul ministru ar trebui sa fie prezent), să înteleagă șansa României de a recupera marile decalaje care o separă de restul UE. Adică, există speranța unei abordări benefice României pe termen lung.Ce deosebește tehnologia 5G de tehnologiile anterioare? Dacă tehnologiile predecesoare aveau ca obiectiv preponderent omul și nevoile lui de comunicare, noua tehnologie are preponderent în obiectiv conectarea obiectelor create de om având deci aplicații vaste, in toate industriile, în întreaga societate de unde și rolul de motor al transformării digitale a României, a economiei sale. O nouă abordare tehnică și economică, dar și un nou model de afacere pentru operatori. Astăzi operatorii noștri de comunicații par mai degrabă preocupați de recuperarea investițiilor făcute în tehnologia 4G, astfel că autoritățile au un rol deosebit în convingerea acestora, în lansarea rapidă a noii tehnologii în contextul actual din România, conferința fiind o ocazie deosebită pentru aceasta.Care ar fi premizele unei abordări de succes pentru tehnologia 5G, care să permită României să reducă decalajele economice (PIB, salariu, …) și tehnologice față de restul țărior UE și care ar trebui să se regăsească pe agenda conferinței? Iată câteva:Simplificarea accesului infrastructurilor 5G la terenul public. Dezvoltările de până acum (de la cablu simetric până la fibra optică și de la NMT până la 4G) au arătat o mare birocrație pe care guvernările din acele vremuri nu s-au arătat intersate a o rezolva. Dacă realmente vrem ca telecomunicațiile in general și tehnologia 5G in particular să devină motor al dezvoltării economice a țării ar trebui ca guvernanții să elimine urgent această birocrație pentru a putea avea o dezvoltare rapidă a noilor rețele. Alte state o fac. Cerințe de spectru: Spectrul oferit pentru tehnologia 5G și nu numai, ar trebui să fie curat, neafectat de interferențe, iar benzile oferite continui. Uneori vecinii noștrii ne-au creat probleme de interferențe în unele benzi de frecvențe pentru comunicații mobile din cauza nearmonizării utilizării spectrului. Discuțiile nu vor fi ușoare dat fiind faptul că nu toți vecinii sunt țări membre ale UE și folosesc diferite tehnologii.