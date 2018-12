Salariul lui Sorin Grindeanu la ANCOM va crește la peste 35.000 de lei, începând din ianuarie 2019

Toate salariile celor aproape 600 de angajați ai ANCOM vor crește în 2019

"Marea majoritate a angajaților din ANCOM sunt experți și diferențele dintre veniturile celor de la sediul central și cele din teritoriu erau enorme, diferențe de aproape 50%. Sunt de acord ca la sediul central să fie salarii mai mari, dar nu în halul ăsta. Reașezarea salariilor am făcut-o ridicând salariile celor din teritoriu. În al doilea rând am împărțit instituția în două nivele de salarizare: primul nivel va fi legat de core-business (activitatea centrală: - reglementare, monitorizare, control etc.) și cel secund va fi legat de suport (relații publice, resurse umane).

Unii angajați din suport aveau salarii mai mari decât specialiștii care se ocupau cu activitatea de bază (core-business) a ANCOM - reglementare, monitorizare, control etc. Am redus decalajul între salariile din sediul central și teritoriu undeva la 15%. Toată această așezare am făcut-o în urmă cu o lună. Nu tăiem salariile, vor crește salariile tuturor angajaților. Bugetul de salarii pentru 2019 este mai mare cu circa 10% față de cel alocat pentru acest an", a explicat joi Sorin Grindeanu.

"Salariul preşedintelui ANCOM se stabileşte la nivelul a 5 salarii medii la nivelul instituţiei, aferente lunii ianuarie a fiecărui an, iar salariul vicepreşedinţilor ANCOM se stabileşte la nivelul a 4 salarii medii la nivelul instituţiei, aferente lunii ianuarie a fiecărui an."

"Dacă ar fi să luăm luna ianuarie 2018, probabil că, în urma acestor modificări din lege, salariul meu ar fi la nivelul de 35.000 de lei", a spus acesta.

că salariul său va crește undeva la peste 35.000 de lei începând din luna ianuarie 2019, de la peste 8.500 de lei anterior. Mai mult, a spus acesta, bugetul de venituri și cheltuieli pe 2019 al autorității prevede creșteri salariale pentru toți angajații.Fostul premier a subliniat că înainte de a trimite către Parlament acest buget a realizat o reașezare a salariilor în instituție.Sorin Grindeanu, președintele arbitrului telecom (ANCOM),, avea un salariu net lunar de 8.892 lei, iar cei doi vicepreședinți ai autorității aveau salarii de 7.780 lei, în timp ce salariile medii nete pentru directorii din instituție au fost de 16.225 lei, în primele nouă luni din acest an, conform datelor transmise luna trecută de ANCOM la solicitarea HotNews.ro.

cu aproape 600 de angajați a fost deîn primele nouă luni din acest an., finanțată integral din venituri proprii,prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotație alocate.Problema diferențelor mari între veniturile președintelui și celor doi vicepreședinți ai ANCOM, ale căror salarii erau la jumătate față de cele ale directorilor executivi este mai veche șiMai exact, președintele Iohannis a promulgat luna trecută legea de aprobare a OUG 33/2017 care modifică procedura de numire şi de demitere a conducerii acestei autorități, după un an de trimiteri și retrimiteri a acestui proiect la Curtea Constituțională.În urma modificărilor aduse în Parlament, din procedura de numire a fost scos nu numai Președintele țării, ci și Guvernul, conducerea urmând să fie numită exclusiv de Parlament.De asemenea,care reglează problema salariilor conducerii ANCOM astfel:Sorin Grindeanu, acum președinte al ANCOM, a precizat astăzi în cadrul întânirii cu media că salariul mediu la nivelul instituției se calculează în luna ianuarie a fiecărui an.Cum salariile în ANCOM ar urma să crească în 2019 înseamnă că salariul lui Sorin Grindeanu va depăși nivelul de 35.000 de lei.