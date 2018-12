Huawei, Orange și Telekom se luptă pe mega-contractul de peste 165 milioane de lei pentru internet wireless în 4.500 de școli

"Proiectul va permite școlii românești să valorifice oportunitatea de a folosi asigurarea accesului protejat la rețele deschise de comunicații, cu precădere de pe terminale mobile inteligente, atât pentru a spori atractivitatea procesului educațional și motivația elevilor, cât și pentru diversificarea și eficientizarea metodelor de interacțiune între elevi, între elevi și profesori și, nu în ultimul rând, a interacțiunii cu părinții elevilor", se arată în caietul de sarcini al licitației demarate în luna octombrie de Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC).

Dan Nica si Lu Yong, manager regional Huawei, au semnat memorandumul la Bucuresti Foto: AGERPRES

- crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor și serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație la minim 2000 de școli la finalul implementării proiectului.- dotarea în cadrul proiectului a unui număr de 4.500 de unități gimnaziale cu echipamente wireless, prin implementarea proiectului- creșterea ponderii profesorilor ce utilizează internetul prin wireless-campus la 15% la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.Platforma națională integrată de tip campus va asigura, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir (wireless, în tehnologie Wi-Fi), la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet, se precizează în documentația de licitație (vezi documentul atașat)., producător chinez de echipamente de telecomunicații, este în prezent sub presiune la nivel internațional, după ce SUA, Australia și Noua Zeelandă au anunțat că nu mai cumpără produsele acestei companii pe motiv că ar pune în pericol siguranța națională.Guvernul SUA ar fi contactat țările aliate, în special cele în care sunt baze militare americane, cerându-le insistent să renunțe la a mai folosi echipamente telecom produse de compania chineză Huawei, a scris recent Wall Street Journal, citat de Bloomberg., aliat NATO și țară gazdă a bazei militare de la Deveselu, a semnat în noiembrie 2013 un Memorandum cu firma chineză Huawei , pentru construcția unor sisteme IT de importanță strategică. Mai mult, marii operatori locali - Orange, Vodafone, Telekom și DIGI / RCS&RDS și-au construit rețele cu echipamente Huawei.este cel mai mare operator local de comunicații mobile. Dacă va câștiga acest contract, Orange va subcontracta 38% din valoarea acestui proiect către firma Datanet Systems, un important inetgrator de sisteme pentru rețele. Jurnalista Sorina Matei a scris în 2016 căa fost înfiinţată în 1998 şi a fost formată initial din asocierea dintre General Communications Gmbh din Austria reprezentată de, care deţine şi SC Frontal Communication SRL şi care în Datanet System are 50%, Vasile Velicu- 12,5%, Gabriel Muşat- 12,5%, Dragoş Stroescu- 12,5% , Clementina Daniela Velicu- 12,5%, avându-l ca administrator şi director general pe Gabriel Muşat. În Aprilie 2015 Soitron Group SE din Slovacia a ajuns să aibă 57,25% din firmă, Gabriel Muşat 12,25%, Dragoş Stroescu 12,25% iar Clementina Daniela Velicu 18,25%.(care va subcontracta 2,17% din acest proiect), și este abonată la contracte cu instituţii publice precum SIE, SRI, Guvernul Parlamentul României, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne sau Primăria Capitalei.este al treilea mare operator local de comunicații mobile. Dacă va câștiga acest contract, Telekom va subcontracta 38% din valoarea acestui proiect către, un integrator de soluţii IT&C înfiinţat în anul 2015 în Bucureşti, care a intrat în atenţia publică după ce, și firma este controlată de foşti directori ai grupului Asesoft din Ploieşti, înfiinţat şi vândut de