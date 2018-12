Afacerea emiterii permiselor de conducere: România plătește de peste 10 ani, fără licitație, zeci de milioane de dolari unei firme canadiene, care deține un astfel de sistem / Contractul din acest an depășește 26 milioane de dolari

Detalii despre contractul de 26,2 milioane de dolari semnat în luna mai 2018

În privința finanțării acestui contract, se menționează că " această investiție va fi recuperată din prețul documentelor achitat de cetățean pentru eliberarea fiecărui document în parte. Plata documentelor către furnizorul canadian se efectuează lunar în baza emiterilor de documente raportate de către DRPCIV, ulterior încasării contravalorii acestora de către RA-APPS. "

Ce alte contracte au mai fost încheiate în ultimii ani între RAPPS și firma canadiană

Act aditional la contractul nr. 4082/1994

HotNews.ro a solicitat RAPPS detalii cu privire la acest contract și sumele plătite în baza acestuia și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

Datele din noul sistem electronic de achiziții publice (SICAP) arată că RAPPS a încheiat în data deun contract decu firma canadiană Canadian Bank Note Company Limited., Canadian Bank Note Company Limited datează din anulși are contracte cu autorități guvernamentale, bănci centrale și operatori privați în peste 80 de țări, cel mai cunoscut fiind contractul cu Bank of Canada pentru tipărirea de bancnote."Furnizarea unei cantități de 1.680.000 buc. permise de conducere, 2.520.000 buc. certificate de înmatriculare şi 1.000.000 buc. autorizaţii provizorii de circulaţie, solicitate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, implementarea noilor proiecte - aplicații și echipamente necesare activitatii de emitere si activitățile de mentenanță / suport, inclusiv echipamentele necesare, pentru buna funcționare a sistemului de emitere""Operatorul economic invitat la negociere, respectiv Canadian Bank Note Company,, a certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii de circulație, respectiv un drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra soft-ului acestuia, fiind totodată și proprietarul tuturor echipamentelor, întreg sistemului de emitere a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor provizorii de circulație fiind dezvoltat exclusiv de către acesta."Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) consultate de HotNews.ro arată următoarele contracte similare încheiate în anii trecuți:Descrierea contractului: Furnizarea unei cantitati de 1.560.000 buc. permise de conducere, 990.000 buc. certificate de înmatriculare si 804.000 buc. autorizatii provizorii de circulatie, solicitate de Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a VehiculelorDescrierea contractului: Furnizarea unei cantitati suplimentare de 600.000 buc. permise de conducere, 816.000 buc. certificate de înmatriculare si 800.000 buc. autorizatii provizorii de circulatie solicitate de M.A.I. – D.R.P.C.I.V.Descrierea contractului: Furnizare Documente speciale – 500.000 buc. permise de conducere, 845.000 buc. certificate de înmatriculare si 770.000 buc. autorizatii provizorii de circulatie, solicitate de Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor.Descrierea achiziției: Furnizarea unei cantitati suplimentare de 815.000 buc. permise de conducere, 716.500 buc. certificate de înmatriculare si 527.000 buc. autorizatii provizorii de circulatie, solicitate de M.A.I. – D.R.P.C.I.V.Descrierea achiziției: Furnizarea unei cantitati suplimentare de 585.000 buc permise de conducere, 818.000 buc certificate de inmatriculare si 515.000 buc, autorizatii provizorii de circulatie solicitate de M.A.I. - D.R.P.C.I.V.Descrierea achiziției: Furnizare autorizatii provizorii de circulatie, la solicitarea M.A.I.-D.R.P.C.I.V.Descrierea achiziției: Furnizare permise auto, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie pentru M.A.I. – D.R.P.C.I.V.Descrierea achiziției: Suplimentarea valorii contractului de furnizare „Documente – permise de conducere si certificate de înmatriculare” cu cantitatea de documente, solicitata de MAI-DRPCIV.Descrierea achiziției: Asigurarea de suport tehnic – mentenanta pentru o serie de echipamente achizitionate de R.A. A.P.P.S. si integrate de Canadian Bank Note Company (CBN) în sistemul de emitere documente.Descrierea achiziției: Furnizarea unei cantitati suplimentare de 88000 buc. certificate de inamatriculareDescrierea achiziției: Furnizarea unei cantitati suplimentare de permise de conducere si certificate de inmatriculareDescrierea achiziției:privind livrarea unui numar suplimentar de 1190000 autorizatii de circulatie provizorie, in vederea sincronizarii datei de terminare a emiterii acestor documente cu data preconizata de finalizare a emiterii permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare contractate deja de la acelasi furnizorDescrierea achiziției: Act aditional la contractul nr. 4082/02.12.1994 privind suplimentarea numarului de certificate de inmatriculare in vederea sincronizarii datei de terminare a emiterii acestor documente cu data preconizata de finalizare a emiterii permiselor de conducere deja contractate