Industria de telecomunicații, despre taxele anunțate de Eugen Teodorovici : Contravin cadrului legislativ european și național / S-ar putea ajunge la un nivel de taxare excesiv și blocant

Într-o declarație comună, Orange, Vodafone, Telekom – reunite în Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR) - RCS&RDS, UPC România și alte peste 65 de firme reunite in cadrul Asociației pentru Comunicații Electronice din România (ACER), spun că măsurile anunțate în urmă cu o zi de Eugen Teodorovici „s-ar transforma într-o povară pentru întreaga industrie de telecomunicații din România și pentru toți utilizatorii de internet fix și mobil, telefonie fixă și mobilă și servicii de televiziune”.Iată mai jos poziția industriei de telecomunicații:„Modificările propuse introduc și majorează taxe la un nivel pe care îl apreciem excesiv și blocant pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.Măsurile contravin cadrului legislativ european și național. Aceste taxe ar trebui să acopere doar valoarea costurilor administrative suportate de către Autoritatea de reglementare, respectiv valoarea drepturilor de utilizare a resurselor care se alocă. Adoptate în această formă, propunerile s-ar transforma într-o povară pentru întreaga industrie de telecomunicații din România și pentru toți utilizatorii de internet fix și mobil, telefonie fixă și mobilă și servicii de televiziune.Noile măsuri ar urma să se aplice în mai puțin de 2 săptămâni, fără o consultare prealabilă și fără o analiză de impact la nivelul consumatorilor, operatorilor și al pieței, în ansamblu.În plus, acest proiect de ordonanță de urgență ignoră multitudinea de alte taxe și contribuții pe care industria le datorează bugetului de stat. Dacă vor fi aplicate în forma propusă, aceste modificări vor genera un impact negativ major asupra activității operatorilor de telecomunicații. Întrucât comunicațiile electronice reprezintă un domeniu de bază al economiei, cu o contribuție importantă la activitatea celorlalte industrii, considerăm că efectul real al masurilor luate va fi amplificat în cascadă, pe termen scurt, mediu și lung.În repetate ocazii, industria a susținut și a pledat pentru nevoia de predictibilitate și continuitate la nivelul politicii fiscale. Sectorul telecom are nevoie de un context stabil și predictibil pentru a putea continua să investească, să ofere servicii de calitate superioară la prețuri accesibile, să genereze locuri de muncă, să contribuie, prin taxele achitate ca angajator sau ca agent economic, la dezvoltarea economiei. Investițiile în telecomunicații, încurajate de un cadru favorabil, au propulsat acest sector printre primii 5 contributori la PIB, dar în contextul configurat de aceste propuneri, investițiile și dezvoltarea 5G sunt puse sub semnul întrebării.În consecință, solicităm eliminarea din cuprinsul proiectului de Ordonanță de Urgență a prevederilor referitoare la sectorul telecomunicațiilor”.