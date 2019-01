Tranzacție aprobată: Furnizorul de soluții IT Net Brinel, fondat de clujeanul Marcel Borodi, va fi preluat de grupul francez SNEF

Topul firmelor care au incasat cei mai multi bani din contracte IT cu statul Foto: Guvernul Romaniei

Consiliul Concurenței a anunțat vineri că a autorizat tranzacția prin care grupul francez SNEF a preluat Net Brinel, unul dintre principalii integratori romani de sisteme informatice, fondat de clujeanul Marcel Borodi. Potrivit presei locale , patronul Marcel Borodi face parte din cercul de apropiaţi ai lui Emil Boc, compania lui având mai multe contracte cu administraţia locală clujeană. Un raport al Corpului de Control al premierului Cioloș arăta în decembrie 2016 că Net Brinel se află printre firmele care au câștigat cei mai mulți bani din contracte IT cu statul în perioada 2011-2016.Net Brinel, parte din grupul Brinel, a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 159,2 milioane de lei, în creștere cu 30,7% față de anul precedent, conform datelor www.termene.ro, citate de Profit.ro. Profitul net a atins de 5,3 milioane de lei, mai mare cu 11,5% față de anul anterior.Acționarii Net Brinel sunt Finactiv SRL - 35,01%, Inovez SRL - 35,01%, Marcel Borodi - 15,15% și Sorina Borodi - 14,81%.Tranzacția avizată de Consiliul Concurenței vizează preluarea de către grupul francez SNEF a tuturor companiilor membre ale grupului Brinel, care cuprinde Net Brinel şi subsidiarele sale, Brinel Systems, Brinel PC Prod, Net Brinel, Net Brinel Software și Alpis Product.SNEF este o companie franceză care acţionează, în principal, în sectorul energetic, maritim, infrastructuri industriale și terțiare, sectorul nuclear și cel al telecomunicațiilor. Conform datelor de pe site-ul propriu, grupul SNEF are operațiuni în 14 țări printre care și România, are 9000 de angajați și venituri de aproximativ 900 milioane de euro.Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu pune problema unei afectări semnificative a concurenţei, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante sau pe segmente ale acestora.