Ren Zhengfei, fondatorul Huawei: Îmi iubesc țara, susțin partidul comunist, dar nu aș face rău niciunei țări/Huawei este doar o sămânță de susan în conflictul comercial China-SUA

Ren Zhengfei a spus că niciodată vreun guvern nu a cerut companiei informații ”improprii” și l-a lăudat pe președintele Trump, spunând că măsurile sale au ajutat companiile americane.”Huawei este doar o sămânță de susan în conflictul comercial dintre China și SUA”, a spus fondatorul companiei. ”Trump este un președinte grozav. Are curaj să scadă impozitele și companiile vor avea de câștigat, dar trebuie să le tratezi bine pentru a fi dispuse să investească în SUA. Doar așa guvernul va putea colecta suficiente taxe”.Ren iese foarte rar în presă, ultimul interviu dat publicațiilor străine fiind în 2015. El a spus că în prezent compania are 30 de contracte în lume pentru a construi rețele 5G și spune că Huawei va lucra excelent în țările unde este primită cu brațele deschise.Fondatorul companiei a spus că este încrezător că cifra de afaceri va fi de 125 miliarde dolari în acest an, față de 100 miliarde dolari în 2018. Vânzările sunt mai mari decât cele cumulate ale giganților online chinezi Alibaba și Tencent.Surse: Financial Times, Bloomberg