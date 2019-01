Netcity Telecom, obligată de ANCOM să-și reducă tarifele și să ofere acces nediscriminatoriu la rețeaua subterană de fibră optică din București: O intervenție severă care va afecta investițiile, bugetul Primăriei și confortul cetățenilor

"Netcity este o companie care urmărește constant respectarea reglementărilor din domeniul infrastructurii și a cadrului legal general. Este necesar ca orice intervenție a autorităților să asigure previzibilitatea și condițiile de stabilitate necesare unui climat investițional rezonabil, esențial pentru proiectul Netcity, și în egală măsură să ia în considerare investițiile necesare pentru întregul proiect. Trebuie avute în vedere, de exemplu, atât investițiile considerabile efectuate în anul 2018, pe parcursul căruia rețeaua s-a dezvoltat cu aproximativ o treime din lungimea actuală, cât și nivelul crescut de fonduri necesare pentru extinderea cât mai rapidă a rețelei la nivelul întregului oraș.

În ceea ce privește modificarea tarifelor stabilite în urma unei licitații publice prin Contractul de concesiune încheiat în parteneriat cu Municipiul București, dincolo de aspectele de principiu, decizia de scădere a acestora nu are niciun efect direct în beneficiul consumatorilor. Proiectul Netcity nu a avut și nu are un impact direct la nivelul tarifelor serviciilor platite de utilizatorii finali, ci contribuie la creșterea concurenței între diverși operatori, lucru dovedit de evoluția descendentă a prețurilor serviciilor oferite de operatorii de internet, telefonie și televiziune de la lansarea proiectului Netcity până în prezent.

Mai mult, decizia ANCOM va determina, odată cu scăderea veniturilor Netcity Telecom, și scăderea valorii redevenței către bugetul Municipiului București. Compania plătește una dintre cele mai mari redevențe aferente unui Parteneriat Public-Privat, de 12% din veniturile obținute, și contribuie la bugetul Municipiului București în prezent cu sume ce depășesc un milion de Euro pe an.", se arată în comunicatul companiei.

Netcity are obligația să asigure accesul la infrastructură în condiții echivalente tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceștia se află în circumstanțe echivalente. În cazul în care dezvoltatorul acordă condiții mai favorabile unui furnizor, atunci are obligația să acorde aceleași condiții tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligația să asigure terților (furnizorilor) acces la infrastructură cel puțin în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele pe care și le aplică sau pe care le aplică și persoanelor juridice din același grup și să trateze în același interval de timp cererile de acces la infrastructură sau solicitările de informații transmise de furnizori.





Dezvoltatorul proiectului va publica pe pagina de internet informații precum: amplasarea canalizației (lista străzilor și imobilele acoperite de rețea), condițiile tehnice de acces și tarifele aferente, regulile pentru utilizarea eficientă a canalizației, termenul de soluționare a cererilor de acces și de punere la dispoziție a elementelor de infrastructură și indicatorii de calitate.







Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat să le pună la dispoziția furnizorilor interesați sunt serviciul de închiriere tubetă transport, serviciul de închiriere tubetă racord și serviciul de închiriere fibră optică neechipată branșament FTTB.





Netcity are la dispoziție un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM, pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispozițiile deciziei.





Pentru ca fiecare operator să plătească lungimea efectivă a infrastructurii folosite şi în urma observaţiilor primite în perioada de consultare publică, ANCOM a revizuit structura tarifelor pentru serviciile racord şi pentru branșament FTTB și a înlocuit modalitatea de tarifare per bucată (pentru racorduri), respectiv per pereche (pentru branșament FTTB), cu tarifarea pe metru, în funcție de lungimea reală a elementului de infrastructură care face obiectul accesului.







73,16 euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubetă transport;

0,224 euro/metru/lună pentru serviciul de închiriere tubetă racord;

0,277 euro/metru/lună pentru serviciul branșament FTTB.

Tarifele pentru serviciul închiriere tubetă transport și închiriere racord vor fi multiplicate cu 1,27 în cazul instalării de cablu coaxial și, respectiv, cu 1,5 în cazul instalării de cablu cu fire de cupru torsadate. Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.





Contractele de acces la infrastructură dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și Netcity se vor încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii.







Reacția companiei vine după ce a primit, cu o zi în urmă, din partea ANCOM, motivarea deciziei de reducere a tarifelor de acces pentru operatorii de telecomunicații la rețeaua metropolitană pentru fibră optică, dar și schimbarea semnificativă a condițiilor de acces.De cealaltă parte, Autoritatea de reglementare în comunicații precizează miercuri într-un comunicat de presă că decizia va fi benefică pentru bucureșteni.„Adoptarea acestei decizii este rezultatul unui proces deosebit de laborios derulat pe parcursul mai multor ani în contextul adoptării unei noi legislații în domeniul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. Sper ca, în următoarele luni, să vedem cu toții schimbările pe care această decizie le va genera în București. Decizia facilitează o concurență reală la nivelul capitalei, care se va reflecta în prețuri mai atractive și servicii competitive”,Netcity are obligația de a publica și contractele cadru de acces la infrastructură fizică și de a pune la dispoziția furnizorilor interesați un punct de contact pentru furnizarea de informații și gestionarea cererilor de acces.Cererile de acces pot fi refuzate doar pentru motive obiective ce implică imposibilitatea tehnică, lipsa spațiului disponibil, afectarea integrității și securității rețelelor deja instalate sau existența riscului de interferențe semnificative cauzate de furnizarea serviciilor pe elementele de rețea care ar urma să fie instalate.Durata contractului de acces la infrastructură se stabilește prin negociere între părți și poate fi cuprinsă între 3 ani și 5 ani.