​BUGET 2019 Ministerul Comunicațiilor este pregătit să plătească 110 milioane de lei pe licențe Microsoft în acest an

Pentru detalii citește: Ministerul Comunicatiilor continua lupta in instanta pentru suspendarea platii a peste 22 milioane de euro pe licente Microsoft

Totul are legătură cu, în care Ministerul Comunicațiilor a cerut suspendarea plății a două tranșe în valoare de peste 22 milioane de euro, aferente unui contract încheiat în anul 2013 pentru achiziția de licențe Microsoft."După cum bine știți, Ministerul Comunicațiilor (MCSI) a plătit doar prima tranșă din contractul nr 37/2013 privind licențele Microsoft ( fiind îndeplinite condițiile de legalitate), celelalte 2 tranșe urmând a fi achitate doar în condițiile în care pârâții (respectiv membrii Asocierii) vor îndeplini întocmai dispozițiile hotărârii din cadrul procesului pe care MCSI l-a intentat acestora, având cățtig de cauză.Vă reamintesc că plata celor 2 tranșe nu a fost făcută la momentul respectiv pentru că Asocierea nu a pus la dispoziția MCSI toate documentele pentru ca plata să fie făcută în condiții de legalitate. Astfel, suma prevăzută în bugetul MCSI reprezintă suma celor două tranșe fără penalități etc, pentru că, potrivit rezultatului acestui litigiu, acestea nu mai sunt datorate.",, condus la acea vreme de Marius Bostan, a formulat recurs împotriva deciziei Tribunalului București din 13 noiembrie 2015 , care i-a respins cererea de suspendare a plății sumei de peste 11 milioane de euro pentru licențe Microsoft. Suma reprezenta tranșa pe anul 2014 aferentă unui act adițional încheiat în anul 2013 la un acord cadru din anul 2009,Într-un alt dosar, din 24 decembrie 2015, Ministerul Comunicațiilor a cerut și suspendarea plății tranșei pe 2015 la acest contract, tot de peste 11 milioane de euro., când a fost semnat parteneriatul strategic cu Microsoft, prin reprezentantul său Fujitsu Siemens GmbH Austria.pe recursul făcut de Ministerul Comunicațiilor, obligând Synotech Global Services Switzerland AG (liderul asocierii) și Unicredit Bank să prezinte Ministerului Comunicațiilor detalii privind acordul fiecăruia dintre ceilalți membri ai asocierii (respectiv D-CON.NET GMBH, Comsoft Direct AG, Bechtle Holding Schweitz AG și Synotech Global Services România) la transmiterea către Unicredit Bank a cotei ce i se cuvine fiecăruia din diferenţa de preţ aferent contractului din anul 2013.Prin urmare, potrivit hotărârii Curții de Apel, imediat după ce aceste detalii vor fi prezentate de Asocierea de firme, Ministerul Comunicațiilor va trebui să achite cele două tranșe restante, aceasta fiind explicația pentru care Ministerul și-a bugetat plata sumei de 110 milioane de lei pentru acest an.