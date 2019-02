DIGI: Ioan Bendei a demisionat 'din motive personale' din toate funcțiile de conducere a RCS&RDS/Bendei a fost condamnat recent, în primă instanță, la 4 ani închisoare cu executare în dosarul drepturilor de televizare

Anunțul făcut marți de DIGI pe Bursa de la București:

Mitica Dragomir (foto arhiva) Foto: Rompres

"Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că, pe data de 5 februarie 2019, Consiliul de administrație al filialei Societatii din România, RCS & RDS S.A. – “RCS&RDS”) a fost informat cu privire la demisia domnului Ioan Bendei (Vicepreședinte și administrator executiv în cadrul consiliului de administrație), care a decis, din motive personale, să renunțe la poziția deținută în cadrul Consiliului de administrație al RCS&RDS. Demisia a fost înregistrată marți, 5 februarie 2019, dată începând cu care domnul Ioan Bendei nu va mai deține o poziție de conducere sau de reprezentare a RCS&RDS.Consiliul de administratie al RCS&RDS va convoca Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) RCS&RDS pentru a desemna un nou membru in cadrul consiliului de administratie. Pana la decizia finala a A.G.A. societatii RCS&RDS, Dan Ionita (40 de ani), director financiar al RCS&RDS si al Societatii, va fi cel de-al cincilea membru al consiliului de administratie al RCS&RDS, cu mandat interimar.Din Consiliul de Administratie al RCS&RDS mai fac parte Serghei Bulgac (Presedinte), Valentin Popoviciu (Vicepresedinte), Mihai Dinei (membru neexecutiv) si Bogdan Ciobotaru (membru neexecutiv).Societatea ii multumeste domnului Ioan Bendei pentru aportul consistent la dezvoltarea RCS&RDS. Prin eforturile sale, alaturi de echipa de administratori ai RCS&RDS, aceasta societate a ajuns una dintre cele mai dinamice companii antreprenoriale din Romania si liderul pietei locale de servicii de cablu tv si internet. Ioan Bendei (61 de ani) a fost Vicepresedinte si administrator executiv in cadrul RCS&RDS, parcursul sau profesional fiind legat de infiintarea si evolutia RCS&RDS pe piata romaneasca.",Amintim că Ioan Bendei a fost condamnat luna trecută, în primă instanță, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul drepturilor de televizare, pentru infracțiunea de complicitate la spălare de bani în legătură cu calitatea acestuia de administrator al Integrasoft.DIGI a comunicat pe bursă că 'Tribunalul București a emis în data de 15 ianuarie 2019 o hotărâre prin care a condamnat societatea RCS & RDS în legătură cu infracțiunea de spălare de bani, aplicând societății RCS&RDS o amendă penală de 1.250.000 lei. Hotărârea Tribunalului București a dispus și confiscarea de la RCS&RDS a sumei de 3.100.000 Euro plus 655.124 lei și menținerea măsurii sechestrului dispusă inițial de DNA cu privire la două imobile deținute de RCS&RDS.Societatea Integrasoft a fost condamnată în legătură cu infracțiunea de complicitate la spălare de bani și i-a fost aplicată o amendă penală de 700.000 lei. Bendei Ioan a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu executare pentru infracțiunea de complicitate la spălare de bani în legătură cu calitatea acestuia de administrator al Integrasoft S.R.L.Serghei Bulgac (Director General și Președinte al consiliului de administrație al RCS&RDS), Mihai Dinei (administrator al RCS&RDS), precum și Alexandru Oprea (fost Director General al RCS&RDS) au fost achitați cu privire la toate acuzațiile aduse prin rechizitoriul DNA.În același dosar, Dumitru Dragomir a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu executare în legătură cu infracțiunile de luare de mită și complicitate la spălare de bani, Bădiță Florin Bogdan (administrator al Bodu SRL) a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu executare în legătură cu infracțiunile de complicitate la luare de mită și spălare de bani, societatea Bodu S.R.L. a fost condamnată în legătură cu infracțiunile de complicitate la luare de mită și spălare de bani, iar Bogdan Dumitru Dragomir a fost achitat cu privire la toate acuzațiile aduse prin rechizitoriul DNA.'Grupul DIGI a precizat ]n comunicatul de la BVB că va ataca deîndată la Curtea de Apel decizia dată de Tribunalul București, ca fiind profund injustă, incorectă și neîntemeiată. Și Dumitru Dragomir a susținut, după decizia instanței, că este nevinovat și că procurorii nu au nicio probă împotriva sa.