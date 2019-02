Huawei se oferă să construiască un centru de cyber security în Polonia, țară foarte pornită împotriva gigantului chinez

Cei de la Huawei spun că sunt gata să contruiască un centru de securitate cibernetică în Polonia, dacă autoritățile vor fi de acord, a spus la Varșovia, Tonny Bao, șef al companiei pentru piața poloneză.Huawei are laboratoare de information security în Germania și Marea Britanie și este într-o campanie furibundă în care explică faptul că nu are legăuri cu statul chinez și speră că țările în care este prezentă nu își vor pierde încrederea în ea.Polonia este decisă să excludă grupul chinez de la viitoarele licitații pentru licențele 5G și pentru devoltarea rețelei.Ministrul polonez de interne cerea la jumătatea lui ianuarie aliaților NATO să aibă o strategie comună față de Huawei, după ce un director al companiei a fost arestat în Polonia sub bănuiala că ar fi spionat pentru guvernul chinez. Scandalul are mari șanse să afecteze afacerile companiei în Europa, presiunile crescând pe diversele guverne.Ministrul polonez de interne Joachim Brudziński spunea că țările UE și cele NATO ar trebui să cadă de acord dacă să excludă Huawei din lista companiilor cu care statele au contracte.Sursa: Reuters