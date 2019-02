Valeriu Zgonea, fostul președinte al Camerei Deputaților, reprezintă Institutul care gestionează domeniile de internet .ro la conferințe internaționale

Surse: Valeriu Zgonea s-ar fi angajat la ICI

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere în legătură cu aceste informații atât din partea lui Valeriu Zgonea, cât și din partea ICI și a Ministerului Comunicațiilor, în coordonarea căruia se află acest institut de cercetare, dar până la publicarea acestui articol nu am primit decât un răspuns de la Minister în care suntem sfătuiți să ne adresăm ICI.

Valeriu Zgonea este trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență

La această conferință internațională, din partea ICI au participat Valeriu Zgonea, Cătălin Leanca, Ionuț-Eugen Sandu și Mihail Dumitrache. La eveniment au mai participat din partea României și reprezentanți ai ANCOM sau ai industriei IT, conform informațiilor publicate pe site-ul Organizației. O sursă guvernamentală a declarat recent pentru HotNews.ro că Valeriu Zgonea s-ar fi angajat la ICI - Institutul Național de Cercetare in Informatică. Fără să avem o confirmare oficială că ar fi pe statul de plată al ICI, mai multe surse apropiate acestui Institut au confirmat pentru HotNews.ro că îl văd pe Valeriu Zgonea foarte des la acest Institut.La ICI s-a retras de aproximativ 2 ani și Valerian Vreme, fostul ministru al Comunicațiilor, dar acesta are studii în domeniu.Nu este clară relația lui Valeriu Zgonea cu Institutul de cercetare în informatică, în condițiile în care acesta este la bază inginer de căi ferate. Pe contul personal de LinkedIn , Zgonea și-a trecut că ar fi Senior Business Analyst (Free-Lance consultant) din septembrie 2017 și până în prezent."Gestionarea datelor cu caracter personal, precum și politica de resurse umane aferentă Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti (angajări, încetări, organizarea concursurilor de angajare, concedierile de personal, stabilirea drepturilor salariale ale angajaților, precum și efectuarea plăților salariale către aceștia) este în competența exclusivă a acestei instituții.Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru obținerea răspunsului la solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti.", se arată în răspunsul Ministerului Comunicațiilor ().Amintim că Valeriu Zgonea este în prezent trimis în judecată de DNA sub control judiciar , pentru trafic de influență. Procurorii îl acuză că a primit servicii turistice de peste 62.000 de lei de la Dumitru Dobrică, consilier județean în Buzău (în perioada iunie 2004-decembrie 2013), căruia i-a promis că îi va numi fiica, Ionela Dobrică, într-o funcție publică.Astfel, spun procurorii, la data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor făcute de Valeriu Zgonea,a fost numită în funcția de președinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informaţională din cadrul Ministerului Comunicațiilor, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu.Ulterior, tot ca urmare a demersurilor lui Zgonea, fiica lui Dumitru Dobrică și-a păstrat funcția la nivelul administrației publice centrale, fiind numită, la data de 23 ianuarie 2014, în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor.Din 2016 și până în prezent, Ionela Dobrică conduce și organizația de tineret PSD din Buzău.Despre controversatul Institut Național de cercetare în Informatică (ICI), care trăiește din gestionarea domeniilor .ro, o resursă limitată a statului, HotNews.ro a scris în vara anului 2017 că acordă salarii și prime uriașe în lipsa unor performanțe notabile.Doina Banciu, director general in perioada 2009-2016 al ICI, a avut în luna decembrie 2015 venituri brute din salarii, plus bonus de performanță și prime în valoare de 47.678 (peste 10.700 de euro), potrivit unui document obținut de HotNews.ro cu salariile tuturor angajaților ICI. Veniturile încasate de Doina Banciu reprezentau 8,5% din profitul ICI pe 2015.Iesita la pensie, Doina Banciu a fost numita consilier onorific la Ministerul Comunicațiilor, condus atunci de Lucian Șova, 'pentru calitățile sale recunoscute, atât la nivel profesional, cât și academic'. Lucian Sova a fost coleg cu soțul Doinei Banciu în Ministerul Transporturilor, în mandatul lui Miron Mitrea.În decembrie 2017, HotNews.ro a scris că Doina Banciu a ajuns din nou în conducerea Institutului, fiind aleasă în funcția de președinte al Consiliului Științific și membru în Consiliul de Administrație al ICI, funcții pe care le ocupă și în prezent.