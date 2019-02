Afacerile grupului Telekom în România, la care statul este acționar minoritar, au continuat să scadă și în 2018

Numărul de abonați la serviciile de comunicații mobile, în scădere cu 2,5% până la 4,6 milioane utilizatori

Tensiuni între sindicaliști și conducerea Telekom pe fondul reducerii continue a numărului de angajați

Anul trecut, grupul Telekom România a obținut un rezultat EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) de 136,3 milioane de euro, în scădere cu 14,9% față de 2017, an în care de asemenea rezultatele au fost în scădere.Într-un comunicat de presă, grupul Telekom România a precizat joi, că veniturile consolidate au fost de 242,2 milioane de euro în ultimu trimestru din 2018, în scădere cu 9% faţă de perioada similară a anului trecut."Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scăzut cu 15,7%, respectiv cu 14% excluzând impactul IFRS 15. Această scădere a fost determinată în mare parte de, combinat cu deteriorarea ARPU pentru serviciile de voce, a condus la o performanţă negativă pe acest segment.",Pe de altă parte,, pe fondul creşterii numărului de clienţi din acest segment cu 44% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 726.000 de clienţi pentru serviciile convergente.Telekom subliniază căa numărului de clienţi comparativ cu anul trecut. În acelaşi timp, numărul clienţilor pentru pachetele premium de conţinut TV şi sport a crescut cu 28% de la un an la altul, ceea ce reflectă un răspuns pozitiv din partea clienţilor pentru opţiunile îmbunătăţite din oferta Telekom TV.În ultimul trimestru din 2018 grupul Telekom Romania a raportatUtilizatorii de voce (incluzând serviciile integrate fix-mobil) au ajuns la 2,14 milioane la finalul anului 2018, în creştere cu 2,1% faţă de T4 2017.Veniturile mai mari din servicii wholesale reflectă în special creşterea business-ului de trafic internaţional de tranzit.La 31 decembrie 2018 baza totală de clienți ai Telekom Romania Mobile (n.a fostul Cosmote) era de 4,6 milioane utilizatori (n.a SIM-uri valabile), în scădere cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal ca urmare a eliminării SIM-urilor inactive. Segmentul postpaid reprezenta 34% din baza totală de clienți. În segmentul postpaid, numărul total al clienţilor business a crescut cu 9% în T4 2018 faţă de perioada similară a anului trecut.EBITDA ajustată consolidată a scăzut cu 39,5% în Q4 2018 faţă de perioada similară a anului trecut, până la 24,7 milioane de euro, din cauza ajustării provizioanelor pentru clienţi."Operaţiunile din România au făcut paşi decisivi în trimestrul patru al anului trecut pentru a reveni la condiţii financiare şi operaţionale sănătoase. Managementul grupului de companii consideră că prin ajustarea semnificativă a creanţelor neperformante în operaţiunile mobile, aferente anului în care modificarea sistemelor IT de facturare au condus la anumite disfuncţionalităţi de facturare, la care se adaugă restructurarea costurilor si iniţiativele CAPEX aflate în derulare, s-au creat premisele pentru stabilizarea operaţiunilor pe mai departe.",Săptămâna trecută, sindicaliștii din Telekom au protestat în fața Ministerului Comunicațiilor, reclamând "miile de concedieri abuzive și mascate" din ultimii ani. Sindicaliștii au susținut că în ultimii ani, tot mai mulţi lucrători au fost concediaţi, personalul a fost cu mult diminuat, volumul de muncă este înzecit mai mare pentru cei care au rămas salariaţi în companiile gigantului Telekom din România, dar au aceleaşi salarii mizere, încă de la angajare.În replică, conducerea Telekom a precizat că schimbările din ultimii ani au vizat îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii prin digitalizare și că pentru salariații afectați de acest proces de transformare a asigurat protecție sociala avantajoasa, precum compensantii duble ca valoare fata de cea prevazuta in Contractul Colectiv de Munca, precum şi alte beneficii, de la caz la caz.este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).