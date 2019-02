Afacerile Orange au crescut la peste 1,12 miliarde de euro în 2018: Cum a evoluat numărul de clienți și când ar putea contesta amenda de la Consiliul Concurenței

Ce spune conducerea Orange despre rezultatele din 2018

În intervalul octombrie-decembrie 2018, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 292 milioane de euro, în creștere cu 1.8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La 31 decembrie 2018, Orange România furniza servicii mobile, fixe și TV pentru 10.762.100 de utilizatori, în creștere cu 1.3% comparativ cu ultimul trimestru din 2017.Potrivit companiei, serviciile fixe au continuat evoluția pozitivă din trimestrele anterioare. Astfel, la finalul lunii decembrie, serviciul de televiziune prin cablu și satelit, Orange Home TV, număra peste 503.000 clienți, în creștere cu 27% faţă de ultimul trimestru din 2017, iar serviciile fixe în bandă largă aveau 287.000 de clienți, în creștere cu 53% față de aceeași perioadă din 2017.În 2018, compania a continuat investițiile în infrastructură, furnizând posibilitatea de acces la servicii 4G pentru încă 800.000 de locuitori din peste 1700 de localități nou acoperite. Compania susține că "și-a extins prezența 4G+ în peste 3000 de noi localități și în 80 de orașe și că la finalul anului 2018, rețeaua 4G Orange acoperea 96.9% din populația țării și 100% din cea urbană.Consumul date mobile a crescut cu 70% în ultimul trimestru 2018 comparativ cu același trimestru din 2017, o tendință ce este susținută prin investiții constante în extinderea rețelei și în menținerea calității serviciilor.În luna noiembrie 2018, Orange a lansat prima rețea națională LTE-M (Long Term Evolution for Machines), cu acoperire în peste 3.000 de localități. Această tehnologie este dedicată proiectelor IoT (Internet of Things), prin intermediul ei urmând să fie conectate milioane de dispozitive.Serviciul Orangge Money a ajuns la 128.000 de clienți la 31 decembrie 2018, în creștere cu 59% față de același trimestru din 2017.Grupul Orange prezintă în raportul financiar și informații privind termenul estimat pentru contestarea amenzii de 14 milioane euro primite la finele anului trecut de la Consiliul Concurenței.Motivarea deciziei Consiliului Concurenței ar trebui comunicată companiei în 120 de zile de la stabilirea deciziei, dar nu mai târziu de 17 aprilie 2019. De la primirea acestei motivări, Orange are un termen limită de 30 de zile să formuleze apel împotriva sancțiunii Consiliului Concurenței.Consiliul Concurenței a anunțat luna trecută că a amendat Orange cu 64.915.183 lei (aproximativ 14 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă. Autoritatea de concurenţă susține că a constatat că, în perioada 2011-2015, operatorul de telefonie a limitat accesul companiei Simplus Invest SRL la reţeaua sa de telefonie mobilă, blocându-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale către/de către clienţii Orange.În replică, Orange a susținut că a acționat legitim stopând practicile înșelătoare ale unui furnizor de servicii și a anunțat că va contesta amenda.