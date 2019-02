GRAFICE Ce așteptări și temeri au românii cu privire la 5G și Internetul obiectelor: Confort versus furtul datelor personale și cât ar plăti românii pentru 5G

Gradul de cunoaştere a conceptului de IoT

Utilizarea IoT, comportament de consum

Avantaje şi temeri legate de IoT

Notorietate și aşteptări privind 5G



Studiu



Pentru a obţine un set de informaţii relevante în ceea ce priveşte utilizarea IoT de către utilizatorii finali - persoane fizice, ANCOM a comandat un studiu de piaţă ce a fost realizat de Metro Media Transilvania în perioada octombrie - decembrie 2018. Acesta a fost efectuat pe un eşantion total de 3.066 respondenţi, dintre care 1.461 erau utilizatori de IoT (marjă de eroare ±2,6%) şi 1.605 nu erau utilizatori de IoT (marjă de eroare de ±2,5%).



Studiul integral este disponibil aici.



34% dintre români au auzit despre tehnologia 5G, iar 22% despre „Internetul Obiectelor” (Internet of Things – IoT), potrivit unui studiu de piață realizat de Metro Media Transilvania, la solicitarea ANCOM. Confortul este apreciat ca fiind principalul beneficiu ce poate fi adus de utilizarea obiectelor conectate la internet, iar temerea cea mai mare este furtul sau pierderea datelor personale. Cei mai mulți români se așteaptă ca tehnologia 5G, care ar putea fi introdusă în 2020, să ofere acoperire și viteze mai bune la internet, dar 45% dintre respondenți nu ar fi dispuși să plătească în plus pentru asta.Conform studiului, 22% dintre români au auzit despre „Internetul Obiectelor” (Internet of Things – IoT), persoanele din grupele de vârstă 16-30 ani şi 31-45 ani fiind familiarizate cu IoT într-un procent mult mai ridicat (peste 30%) decât cele de peste 46 ani (7-10%).IoT este mai cunoscut în gospodăriile în care venitul lunar este de peste 6.000 lei (43%), în timp ce în doar 14% din gospodăriile cu venituri maxime de 3.000 lei acest concept este familiar.În funcţie de ocupaţie, notorietatea IoT în rândul elevilor/studenţilor și persoanelor active (patroni/angajaţi) este mult mai mare (28-46%), decât la cele inactive (pensionari, şomeri) – 8%.La nivel naţional, 4% dintre respondenţi erau utilizatori de IoT, adică, în medie, fiecare al şaselea respondent care a auzit de IoT deţine personal sau în cadrul gospodăriei obiecte inteligente. Diferența dintre mediul urban (6%) şi mediul rural (1%) este însă apreciabilă.67% dintre cei care utilizează IoT au achiziţionat aceste obiecte împreună cu componenta de conectivitate, de regulă de la un operator de comunicaţii mobile (50%), dar şi de la un furnizor de obiecte (17%), în timp ce 24% au achiziționat separat obiectele şi conectivitatea la internet.ceasurile/brăţările inteligente (2%) şi televizoarele prin intermediul cărora pot fi accesate şi/sau controlate alte dispozitive (2%), celelalte categorii de obiecte IoT fiind mai puţin întâlnite (sub 1% fiecare).Pentru respondenți,sunt:(32%),(21%),(21%) și centrala termică / climatizare (21%).Dintre utilizatorii de IoT, 65% consideră că acesta face deja parte în prezent din rutina personală, în timp ce alţi 25% cred că acest lucru se va întâmpla în următorii doi ani.Confortul este apreciat ca fiind principalul beneficiu ce poate fi adus de utilizarea Internetului Obiectelor (42% dintre respondenţi), siguranța personală și a familiei fiind apreciată de 33% dintre respondenţi, iar 20% au apreciat automatizarea unor activități și 17% optimizarea consumului casnic.Pe de altă parte, temerile cele mai frecvente ale respondenților sunt: furtul sau pierderea datelor personale (35% dintre respondenţi), costurile dispozitivelor IoT (34%) și afectarea confidențialității datelor (25%).51% dintre utilizatorii de IoT au declarat că principalul motiv pentru care au început să utilizeze internetul obiectelor este pentru că îl consideră ca fiind un ajutor în activitățile zilnice, în timp ce 45% au fost curioşi să testeze funcţiile şi facilităţile acestuia. 28% folosesc IoT pentru că sunt pasionaţi de tehnologie.Per total, 79% dintre utilizatorii de IoT consideră că utilizarea acestui tip de obiecte le-a adus mai multe beneficii decât costuri. În acest sens, 46% dintre utilizatori le consideră accesibile ca preț, cele mai populare fiind ceasurile/brăţările inteligente şi televizoarele/electrocasnicele.

Click pentru a deschide O treime dintre respondenţi cunosc termenul de 5G, profilul acestora fiind similiar cu cel al celor care cunosc conceptul de IoT., 47% dintre respondenţi se aşteaptă la o acoperire naţională mai bună, 31% la o viteză mai mare de download/upload de fişiere pe internet şi 26% la mai puţine probleme cu conectivitatea., întrebați în ce condiții ar dori să beneficieze de serviciile 5G,15% ar opta pentru 5G dacă ar reprezenta o extra opţiune contra cost la planul tarifar. Doar 6% dintre indivizii care au răspuns la acest sondaj ar fi dispuşi să achiziţioneze această tehnologie şi dacă ar presupune un plan tarifar distinct cu trafic nelimitat dar cu limitarea vitezei de internet după depăşirea traficului recomandat.