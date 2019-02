Contre pe Facebook pe tema efectelor OUG 114 în telecom: Ministrul Comunicațiilor îl acuză pe șeful Telekom de declarații 'neconforme cu realitatea'

Mesajul postat luni pe Facebook de Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor:

"Ma surprinde lipsa de rigoare a CEO-ului unuia dintre cei mai importanti operatori telecom din Romania si in egala masura ma ingrijoreaza avand in vedere ca statul roman detine 46% din actiunile acestei companii.Domnul Miroslav Majoros, in pozitia publica exprimata vineri, 22.02.2019, prin care a explicat impactul colectarii tarifului de monitorizare asupra cifrei de afaceri, a facut declaratii eronate, facand abstractie in mod vadit de prevederile OUG 111/2011 privind aceste aspecte, nemodificate de altfel, prin OUG 114/2018, care ofera posibilitatea operatorilor de a solicita, în vederea determinării tarifului de monitorizare, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, în locul cifrei de afaceri totale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, în condițiile stabilite de ANCOM.Fapt pentru care, exemple precum activități hoteliere sau alte activitati comerciale ce s-au vrut a fi relevante in transpunerea punctului dumnealui de vedere referitor la calculul si impactul tarifului de monitorizare raportat la cifra de afaceri sunt cu atat mai nepotrivite si neconforme cu realitatea.Am solicitat conducerii Telekom Communications sa revina cu o rectificare in linia prevederilor legale existente, insa acest lucru nu s-a intamplat pana-n prezent. Prin urmare, pentru buna informare a opiniei publice fac eu aceasta rectificare atat de necesara.Ii recomand CEO-ului Telekom sa fie mult mai riguros in pozitiile publice, mai cu seama atunci cand hotaraste destinul unei companii in care statul roman detine un important pachet de acțiuni.", se arată în postarea ministrului Comunicațiilor.

Grupul Telekom Romania (fostele Romtelecom și Cosmote), la care statul este acționar minoritar, va fi forțat să stopeze toate potențialele achiziții din cauza prevederilor discriminatorii ale Ordonanței 114/2018, a spus vineri Miroslav Majoros, șeful grupului, într-o întâlnire cu presa de profil"Avem venituri de zeci de milioane de euro din servicii non-telecom, cărora li se va aplica această taxă. Vrei să cumperi un iPhone de la noi? Noi vom suporta costul taxei de 3%, în timp ce alte firme nu. Orice vânzare de clădiri va fi la fel taxată, ceea ce este profund discriminatoriu. Stopăm orice potențiale achiziții.", a spus acesta.