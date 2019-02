Comisia Europeană: Succesul licitației și introducerea rețelelor 5G în România "ar putea fi puse în pericol" de măsurile OUG 114

Iată ce spune Comisia Europeană în raportul de țară despre efectele OUG 114 asupra licitației 5G care ar trebui să aibă loc în acest an, dar și despre digitalizarea României:

Condițiile de acordare a spectrului radio pentru 5G, în consultare publică, într-un moment în care industria este bulversată de Ordonanța lăcomiei

În decembrie 2018, guvernul a stabilit un prag de preț minim pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio, și anume 4 % din cifra de afaceri a sectorului telecomunicațiilor din 2018 pe an de acordare a licențelor. Autoritatea națională de reglementare va lansa licitația pentru frecvențele 5G până la sfârșitul anului 2019. Aceste măsuri ar putea pune în pericol succesul licitației și ar putea afecta introducerea rețelelor 5G. Prețurile excesive ale licențelor 5G ar putea avea un impact negativ asupra prețurilor foarte competitive ale serviciilor de telecomunicații.În ciuda unei utilizări remarcabile a benzii largi de mare viteză, 53 % dintre gospodării fiind abonate la conexiuni de bandă largă de ≥30Mbps (media UE: 33 %), la nivel general, acoperirea de bandă largă este mai scăzută decât media UE (74 % față de 80 %). Aceste cifre ascund, de asemenea, un decalaj digital amplu între zonele urbane și cele rurale, mai puțin de 40 % din zonele rurale fiind acoperite.În perioada de programare 2014-2020, au fost alocate aproximativ 125 de milioane EUR din fonduri ale UE. Se preconizează că proiectul RO-NET, care sprijină implementarea infrastructurii naționale de bandă largă în „zonele albe” (60), va fi finalizat până în iulie 2019. Pentru o parte semnificativă a „zonelor albe” rămase, o serie de operatori privați vor realiza proiecte de investiții în rețeaua de generație următoare pentru asigurarea accesului la infrastructura de buclă locală. Pentru a crește gradul de acoperire a zonelor rurale, ar putea fi necesare investiții publice suplimentare pentru infrastructura de bandă largă.În ciuda unui salt de la 45 % în 2016 la 72 % în 2017, acoperirea de bandă largă 4G mobilă este în continuare cu mult sub media UE de 91 %. Acoperirea de bandă largă fixă, în jur de 88 %, este statică (media UE: 97 %). Instalarea rețelelor în bandă largă este afectată în mod deosebit de procedura greoaie de autorizare de la nivel local. Este necesară o coordonare mai bună între ministere, autoritatea națională de reglementare în domeniul comunicațiilor și autoritățile locale pentru a asigura o asistență eficientă operatorilor interesați să investească în banda largă. În noiembrie 2018, autoritatea națională de reglementare în domeniul comunicațiilor a adoptat o decizie privind tarifele maxime care pot fi impuse operatorilor de rețea pentru accesul la proprietatea publică, care ar putea reduce costurile de instalare a rețelelor de comunicații.Condițiile și procedura de acordare a spectrului radio pentru 5G, tehnologia care va permite conectarea la rețele a miliarde de utilizatori și obiecte inteligente din domeniul IoT (Internet of Things) au fost joi scoase în consultare publică. Ținta a rămas aceeași: licențele să fie acordate până pe 15 decembrie 2019. Problema este însă că industria este bulversată de prevederile OUG 114/2018 și, într-un document prezentat în premieră de HotNews.ro, marii operatori au avertizat că noile taxe vor face imposibilă implementarea 5G, iar intenția statului de a câștiga minim 3,1 miliarde euro din această licitație este nerealistă.