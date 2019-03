ANALIZĂ Cele patru mari probleme aduse de OUG 114 în telecom: De ce operatorii ar putea să nu vină la licitația statului pentru a lansa servicii 5G

Cele patru mari probleme ridicate de OUG 114 în telecom

Prima problemă:

excluderea serviciilor poștale și de curierat din baza de stabilire a tarifului de monitorizare este discriminatorie și nejustificată în condițiile în care aplicarea reglementărilor pe piața serviciilor poștale consumă tot mai multe resurse la nivelul ANCOM.

sumele colectate cu titlu de tarif de monitorizare oricum nu pot fi utilizate pentru altă destinație decât pentru cheltuielile ANCOM de reglementare a sectorului comunicațiilor electronice;

în Europa , tarifele de monitorizare prevalente sunt colectate pro-rata în raport cu veniturile, în cuantumuri cuprinse între 0,01% (Spania) și 0,7% (Luxemburg). Din 17 state analizate în ianuarie 2018, tariful de monitorizare mediu era de 0,179% , iar mediana de 0,135%;

aplicarea unui tarif de monitorizare de 3% la cifra de afaceri a sectorului de comunicații electronice ar echivala cu aproximativ 100 milioane de euro, semnificativ peste bugetul anual al ANCOM;

, semnificativ anumite segmente ale pieței de comunicații electronice (de ex, tranzit internațional de apeluri, transmisiuni internaționale de date ), în România și în întreaga lume au rentabilități foarte mici prin raportare la cifra de afaceri. Companiile care furnizează astfel de servicii riscă să renunțe la a mai furniza aceste servicii în România. În luna ianuarie 2019, 8 operatori de comunicații se radiaseră de la ANCOM , dintre care 3 furnizori de servicii de tranzit de apeluri vocale, ale căror venituri totale în semestrul I 2018 au fost de 49,3 milioane lei. La sfârșitul lunii ianuarie, un alt operator depusese cerere de radiere , cifra de afaceri a acestui operator fiind de 311.000 de lei în 2017. Cel mai probabil aceste afaceri nu se vor închide, ci își vor muta sediul social într-un alt stat din Uniunea Europeană.

de asemenea, un tarif de monitorizare de asemenea magnitudine poate, indirect, afecta și competitivitatea internet-exchange-urilor ("bursele" private unde se tranzacționează transmisiunile de date și internetul la nivel de gros, inter-furnizori) din București, situație ce ar putea reduce și calitatea și viteza internetului disponibil în România.



HotNews.ro a solicitat în urmă cu 3 zile Ministerului Comunicațiilor, condus de Alexandru Petrescu, să precizeze dacă ministerul are în plan să aducă modificări la OUG 114 și dacă da, care ar fi schimbările vizate și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a fost chemat marți la Palatul Victoria pentru a discuta modificări la Ordonanța 114/2018, care a impus taxa pe lăcomie și a suprataxat mediul de afaceri, inclusiv sectorul telecom., experții autorității de reglementare în comunicații (ANCOM) i-au prezentat anterior ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, principalele probleme ridicate de Ordonanță în sectorul telecom și analizează acum împreună cu oficialii Ministerului aceste aspecte pentru posibile modificări.că Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat încă din data de 20 decembrie 2018 Ministerul de Finanțe, că aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom încalcă legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro. În ciuda observațiilor ANCOM, care a propus ca acest tarif "să se determine anual, fără a depăși 3%", în Ordonanța de Urgență privind "taxa pe lăcomie", publicată în 29 decembrie în Monitorul Oficial, Guvernul a păstrat acest tarif fix la 3%, dar a exceptat de la plata acestuia serviciile poștale și de curierat, sector în care statul, prin Poșta Română, este cel mai mare jucător din piață.pe care, până acum, toți furnizorii de comunicații electronice și de servicii poștale erau obligați să o plătească exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale arbitrului telecom (ANCOM).Tariful se aplica numai dacă ANCOM nu-și acoperea cheltuielile administrative cu veniturile din celelalte surse de finanțare, ori autoritatea a fost mereu pe excedent și"Potrivit înțelegerii mele, să impui anumite taxe speciale pe soluții inovative nu este cea mai bună idee.", a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene. Întrebat despre controversata Ordonanță 114 care a impus un tarif fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom, Andrus Ansip a explicat greșelile uriașe făcute în UE prin taxarea inovației.OUG 114 stabilește la articolul 77, punctul 1, prețurile minime de pornire pentru licențele care ar urma să fie licitate în acest an:a) în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 703- 733 MHz/758-788 MHz (2x30 MHz), 738-753 MHz (1x15 MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (2x35 MHz) se stabilește o valoarea minimală în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența;b) în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 791-821 MHz/832-862 MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz), 3400-3800 MHz (400 MHz) se stabilește o valoarea minimală în cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența."atât veniturile ansamblului pieței de comunicații electronice conform ANCOM (cu 45% în 2016), cât și pe cele din comunicații mobile terestre, care utilizează spectru radio (cu 150% în 2016)., dacă la ANCOM se raportează veniturile exclusiv din serviciile telecom, la INS se raportează și veniturile non-telecom (vânzarea unor proprietăți, vânzarea de telefoane sau veniturile din proiecte IT&C), cele despre care șeful Telekom România avertiza că sunt de ordinul a zeci de milioane de euro pe an. Taxarea la nivelul întregii cifre de afaceri îi afectează concurențial pe operatorii de comunicații, care spun că este discriminatorie și solicită modificări în această privință.pe care vrea să o lanseze statul în acest an, și, în funcție de o interpretare ad-litteram sau mai largă a termenilor,În plus, în banda de 2100 MHz, chiar și acordarea de drepturi noi (2% în licitație în opoziție cu 4% prelungirea) ar însemna prețuri de pornire situateși "vor face imposibilă implementarea noilor tehnologii". Într-un document obținut de HotNews.ro, operatorii avertizează că impactul total va fi de 3,3 miliarde de euro în acest an, sumă ce depășește veniturile anuale ale industriei și reprezintă 60% din investițiile totale ale operatorilor mobili în ultimii 10 ani. Conform măsurilor privind taxele de licență, statul ar trebui să încaseze, "În aceste condiții este improbabil să fie emise prea multe licențe noi în acest an, iar licitația statului ar putea fi un eșec.Experții din industria telecom avertizează Ministerul Comunicațiilor că practica din România, dar și din alte state (Italia și Suedia în banda de 700 MHz, Portugalia în 800 MHz, Grecia în 1800 MHz), arată că stabilirea unor prețuri de pornire mari poate conduce la drepturi nevândute, chiar și în benzile atractive din punct de vedere comercial.În situația unor mari pentru noile licențe, operatorii au alternative:și cresc investițiile în densificarea rețelelorMai mult, spun specialiștii,"Potrivit înțelegerii mele, să impui anumite taxe speciale pe soluții inovative nu este cea mai bună idee. Noi am făcut în UE greșeli uriașe când am lansat rețelele 3G în Uniunea Europeană. Perioada rețelelor 2G a fost una dintre cele mai glorioase pentru Europa, am fost lideri în inovație, ceilalți erau în urma noastră, dar când am început cu 3G, toate Guvernele din Europa au început să ceară sumele maxime de bani când vindeau licențele pentru frecvențele radio. Dar, operatorii nu au mai avut apoi suficienți bani să facă investiții și în fapt nici nu mai era nevoie să facă acele investiții atât de repede pentru că piața era blocată, numărul de licențe era limitat.", a spus oficialul european.O altă problemă generată de OUG 114 apare la art. 77, punctul 3, care stabilește condițiile de prelungire a drepturilor de utilizare a frecvențelor, prin licențele cumpărate anterior:"Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul de stat a uneidin anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.",această prevedere stabilește ca prelungirea drepturilor se calculează la procentul de 4% din cifra de afaceri, în condițiile în care pentru anumite benzi licențele noi pot fi emise raportate la un procent de 2% din cifra de afaceri, potrivit acelorași prevederi din OUG 114, aspect care ar fi oneros pentru operatorii de comunicații.Nu în cele din urmă, OUG 114 a introdus în sectorul comunicațiilorpentru lucrări fără autorizație la construcția de rețele de comunicații."Furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, se sancționează cu, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv",Aplicarea unor amenzi pentru lucrări fără autorizație de construcție de 1% din cifra de afaceri la fiecare 100 utilizatori, până la maxim 10% din cifra de afaceri este considerată drept