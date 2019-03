STS: Echipamentele Huawei nu sunt folosite în nicio infrastructură critică de stat a României / Huawei a dat în judecată guvernul SUA

"STS evaluează continuu riscurile legate de aspectele specifice ale domeniului său de activitate și dispune de măsuri adecvate de securitate și reziliență pe întreaga durată de viață a infrastructurilor sale gestionate - care reduc în mod semnificativ riscurile amenințărilor cibernetice", au mai precizat oficialii STS pentru Reuters.

Washingtonul este preocupat de extinderea gigantului chinez în țările aliate din Europa centrală, inclusiv Ungaria și Polonia. România a devenit deosebit de importantă din anul 2016, când Statele Unite au activat la Deveselu scutul antirachete de 800 milioane de dolari, înfuriind Rusia, scrie Reuters.Agenția internațională de știri amintește de Memorandumul de înțelegere semnat în 2013 de Guvernul Ponta cu Huawei. În memorandumul obținut atunci în exclusivitate de HotNews.ro se preciza că "Ministerul Comunicațiilor va veni în întâmpinarea Huawei în vederea participării la construcția Sistemului de Informații și Comunicații Național, Sistemului de Monitorizare și Supraveghere a Traficului, proiectelor de tip Guvernare Electronica (E-Government), proiectelor de tip Oraș Inteligent (Smart City) și Rețelei Naționale de Bandă Largă dezvoltate de către Guvernul României".Mai mult, Ministerul Comunicațiilor se obliga să ofere sprijin "în vederea inițierii proiectului de Rețea Integrată a Transelectrica al cărui memorandum de Ințelegere a fost semnat la Beijing la data de 6 septembrie 2012".pentru Reuters că 'STS este autoritatea publică responsabilă cu infrastructurile critice legate de sectoarele IT & C și de securitate națională.Pavel Popescu, reprezentantul PNL în comisia IT a Parlamentului, a declarat recent într-un interviu către Reuters că partidul din care face parte va declanșa o anchetă publică privind contribuția Huawei la infrastructurile critice și va încerca să o blocheze din dezvoltarea rețelei 5G din cauza preocupărilor de securitate crescânde.La sfârșitul anului trecut, Ministerul Comunicațiilor a precizat în exclusivitate pentru HotNews.ro că a lansat un proces de consultare interinstituțională în vederea reunirii tuturor informaţiilor relevante de care dispun autorităţile statului român pe subiectul Huawei, fără a preciza care este poziția României cu privire la folosirea echipamentelor Huawei în contextul îngrijorărilor internaționale, dar și a licitației 5G care va avea loc în acest an.Huawei a dat în judecată joi Guvernul american susţinând că legea prin care i se restricţionează afacerile în SUA este neconstituţională, transmite Reuters, citat de Agerpres. Compania producătoare de echipamente de telecomunicaţii a precizat că s-a adresat unei instanţe federale din statul Texas, unde a atacat o secţiune din legea autorizării pentru apărarea naţională (National Defense Authorization Act, NDAA), promulgată de preşedintele Donald Trump în august anul trecut. NDAA interzice instituţiilor federal şi furnizorilor acestora achiziţionarea produselor şi serviciilor Huawei.Procesul continuă seria confruntărilor dintre SUA şi China, care în 2018 şi-au aplicat reciproc tarife comerciale de ordinul miliardelor de dolari, reaminteşte Reuters. La sfârşitul anului, directoarea financiară a Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestată în Canada, la cererea Statelor Unite. Autorităţile americane au urmărit însă activităţile companiei încă dinainte ca Trump să declanşeze conflictul comercial, au declarat Reuters 10 persoane care cunosc anchetele şi documentele legate de acestea consultate de agenţie.Preşedintele în exerciţiu al Huawei, Guo Ping, susţine într-un comunicat că "Congresul SUA nu a reuşit, de mai multe ori, să furnizeze nicio dovadă în sprijinul restricţiilor sale împotriva produselor Huawei. Suntem nevoiţi să declanşăm această acţiune juridică - ultima noastră posibilitate corespunzătoare". "Această interdicţie nu este doar ilegală, ci restricţionează şi implicarea Huawei într-o concurenţă corectă, afectând în ultimă instanţă consumatorii din SUA. Aşteptăm cu nerăbdare verdictul curţii", a adăugat el.În proces, poziţia companiei este că echipamentele şi serviciile sale "sunt supuse unor proceduri avansate de securitate şi că nu s-a putut dovedi că au căi secrete de acces, implanturi sau alte vulnerabilităţi de securitate intenţionate în niciuna din cele peste 170 de ţări unde se folosesc echipamentele Huawei".Înainte de interdicţie, Huawei - una din cele mai mari firme din lume în domeniul echipamentelor de telecomunicaţii - avea o cotă mică de piaţă în Statele Unite, dar urmărea să se poziţioneze în avangarda 5G, ultima generaţie de reţele şi servicii mobile.Washingtonul insistă ca aliaţii săi să nu implice Huawei în reţelele 5G, deoarece o lege adoptată în China în 2017 obligă firmele să coopereze cu serviciile de informaţii.