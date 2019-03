Ce rețea fixă și mobilă are DIGI în România: Relația cu Huawei și planurile pentru lansarea serviciilor 5G

Câteva detalii esențiale despre rețeaua fixă de fibră optică a RCS&RDS din România:

Detalii despre rețeaua de telecomunicații mobile a RCS&RDS: Grupul a ]ncheiat un acord cu Ericsson pentru dezvoltarea 5G

În decembrie 2017, am încheiat un acord cu Ericsson pentru a instala echipamentele sale 5G și NB-IoT în rețeaua noastră, pregătindu-ne pentru o lansare viitoare a propriilor noastre oferte de 5G susținute de tehnologiile IoT.

Cu ce furnizori de echipamente lucrează RCS&RDS

Infrastructura noastră GPON se bazează pe echipamente furnizate de Huawei și ZTE.

Echipamentele de importanță critică sunt asigurate de o poliță care are o acoperire de aproximativ 36,8 milioane euro

Raportul integral poate fi consultat AICI.

Toți operatorii mari de comunicații din România au folosit în dezvoltarea rețelelor proprii echipamente ale producătorilor chinezi Huawei sau ZTE, aflați acum în mijlocul unei confruntări între SUA și China, care și-au aplicat reciproc anul trecut tarife comerciale de ordinul miliardelor de dolari.De câteva luni SUA desfășoară o campanie extinsă de comunicare pe tema amenințării pe care Huawei sau ZTE o reprezintă pentru securitatea națională și aliații, inclusiv România, sunt îndemnați să nu lase aceste companii să obțină contracte în infrastructura esențială, mai ales în dezvoltarea noilor rețele 5G.Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro că este foarte firesc să existe îngrijorări de securitate la nivelul UE cu privire la folosirea echipamentelor Huawei în viitoarele rețele 5G din Europa. "Când vor fi suficient de multe dovezi solide pentru a le folosi public va fi deja prea târziu! Înainte de a acționa, trebuie să facem o analiză foarte serioasă a riscurilor în UE", spune acesta.Fiind o companie listată la Bursa de Valori București , DIGI/RCS&RDS are obligații suplimentare de transparență și în raportul anual publicat miercuri compania dă detalii amănunțite despre infrastructura fixă și mobilă dezvoltată în România, Ungaria, Spania și Italia, inclusiv despre producătorii și furnizorii de echipamente și soluții care au stat la baza construirii acestor rețele."În România, deținem și operăm o rețea avansată, complet digitalizată și bidirecțională din fibră optică. Arhitectura de rețea oferă acoperire FTTB/FTTH desau a unei tehnologii comparabile, restul (situate în zonele rurale în care locuințele sunt, în principal, individuale) fiind rețele hibride din fibră și cablu coaxial, ceea ce înseamnă că deținem cea mai mare pondere a rețelei de fibră dintre furnizorii de rețele comparabili din Europa.Rețeaua noastră centrală acoperă, în afară de capitala București, toate cele 41 de capitale de județe și numeroase orașe mari și mici.Pe lângă clienții rezidențiali, deservim clienții business din toate județele și orașele mari din România. La 31 decembrie 2018,Cea mai mare parte a rețelei noastre interurbane aeriene este construita de-a lungul liniilor electrice ale companiilor naționale de distribuție a energiei electrice și de transport în comun, pe baza unor contracte de închiriere.Pentru rețelele noastre metropolitane, am închiriat stâlpi sau am obtinut servituți de trecere subterane de la companiile de transport private sau de stat (cum ar fi., operatorul metroului din București, și de la anumiți operatori de transport municipal de suprafață din diferite zone ale țării)."Rețeaua noastră de telecomunicații mobile din România se bazează pe echipamentele și soluțiile oferite de vânzători de top (). Închiriem spații tehnice și suporturi pentru antene de la un număr mare de proprietari de terenuri și spații comerciale, precum și de la operatorul național de radiocomunicații,., pe baza unui contract de închiriere pe termen lung.În plus,, cu scopul de a construi turnurile de comunicare necesare pentru dezvoltarea rețelei noastre de telefonie mobilă și am încheiat și contracte depentru locațiile unde am instalat stații de bază, antene și alte echipamente conexe.- La 31 decembrie 2018,La 31 decembrie 2018, serviciile noastre de telecomunicații mobile au inclus aproximativ 4.500 stații de bază (aproximativ 3.100 dintre acestea au fost utilizate pentru a furniza conexiune 4G). Rețeaua de telefonie mobilă este integrată la nivelul de transmisie cu o rețea din fibră optică backbone pentru a beneficia de capacitatea mare disponibilă.- În noiembrie 2016, am încheiat un acord-cadru pentru a achiziționa un sistem IMS (Sistem Multimedia IP), care va permite VoLTE (Voice over LTE/4G), VoWiFi (Voice over WiFi) și VoBB (Voice over broadband), în rețelele noastre 4G. Serviciul a fost lansat în anul 2017 și la 31 decembrie 2018 aveam aproximativ 224.000 utilizatori VoLTE și aproximativ 35.000 utilizatori VoWiFi.'Pentru linia noastră de activitate de, furnizorul nostru principal pentru receptoare video și modulatori estefurnizează sistemul de criptare și de management al abonaților.Pentru, principalii noștri furnizori de routere performante suntPentru linia noastră de activitate de, furnizorul nostru principal esteNe axăm pe smartphone-uri Android, deoarece acestea sunt mai accesibile pentru clienții noștri. Principalii producători de telefoane mobile pe care le oferim clienților suntCele mai multe dintre echipamentele noastre sunt furnizate direct de către producători. Considerăm că, în aproape toate cazurile, furnizorii alternativi sunt ușor accesibili și că, numai în cazuri rare, înlocuirea acestor furnizori poate fi un proces de lungă durată.În raport, DIGI mai precizează că deține o poliță de asigurare având ca obiect echipamentele de comunicații de importanță critică aflate în centrele de date din București și anumite noduri de rețea cheie din România, inclusiv facilitățile noastre ascendente din București. Polița de asigurare are o acoperire totală de până la echivalentul a aproximativ 36,8 milioane euro la 31 decembrie 2018.