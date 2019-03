Poziția chinezilor de la Huawei despre viitorul 5G și prezența în România: Ce parteneriate are cu statul și cu marii operatori telecom

- În 2003, Huawei Technologies Co., Ltd. a început să activeze pe piața de telecom în România. După 4 ani a fost fondată compania Huawei România. În decurs de 15 ani, Huawei și-a stabilit birourile locale, Centrul Comun de Contabilitate Europeană și Centrul Global de Servicii.- La sfârșitul anului 2018, Huawei România avea 2.053 angajați, din care 81% sunt români. Huawei România are parteneriate cu peste 25 de companii majore și se estimează că a creat peste 1.500 de locuri de muncă în mod direct, alături de alte 3.500 create în mod indirect, prin intermediul firmelor colaboratoare.- În 2018, Huawei România a generat venituri din vânzări de 450 milioane de dolari, veniturile totale din ultimii cinci ani depășind 1,2 miliarde de dolari. În ultimii 3 ani, taxele plătite către statul român au fost de 75 milioane de dolari.- Huawei România este partenerul strategic al marilor operatori de servicii mobile și fixe din România, inclusiv Vodafone, Orange, Telekom și RCS & RDS.- De-a lungul timpului, cu ajutorul Huawei, au fost dezvoltate o serie de proiecte semnificative pentru rețelele telecom din România, între care amintim:, finanțat din fonduri UE, care ar fi trebuit sa creeze o infrastructura de internet de mare viteză in 783 de localități defavorizate din țară, este implementat de catre grupul de, avand ca, iar ca subcontractori peHuawei, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Comunicațiilor, dar și Universități, a dezvoltat următoarele programe pentru studenți și universități din domeniul tehnic:- În 2010, Huawei și Romtelecom au dotat cu tehnologie de ultimă generație de comunicații cu fibră optică un laborator din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații, a Universității Politehnice din București.- Între 2014 și 2016, Huawei a colaborat cu șapte universități locale pentru a lansa programul Seeds for the Future în România. Acest program a primit sprijin oficial din partea Ministerului Comunicațiilor, precum și din partea Ministerului Educației Naționale.- În România, programul HAINA a debutat în 2018, fiind lansat la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, din Iași. Tot aici, a fost inaugurat de către Huawei un centru de instruire unic în România, care este găzduit de către Facultatea de Automatică și Calculatoare. Aici se desfășoară programe de studiu extracuriculare în domenul rețelisticii, venind în întâmpinarea studenților Universității, prin desfășurarea gratuită a activităților de instruire. Investiția s-a ridicat la suma de 100.000 de dolari, iar capacitatea centrului de instruire este de 40 de persoane.- În România, programul Seeds for the Future a debutat în 2014 și a fost apreciat an de an de Guvernul României. În cadrul acestui program, de-a lungul ultimilor ani, 58 de tineri care studiază în programe IT&C de la Universitatea Politehnică din București, de la Universitatea din Craiova și de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași au avut ocazia să viziteze sediul central al Huawei, din Shenzen, pentru a lucra și învăța în cadrul companiei.Producătorul chinez susține că securitatea cibernetică și protecția datelor personale ale utilizatorilor constituie un principiu de bază al companiei. Compania spune că "este deschisă colaborării cu toate guvernele, toți partenerii și clienții, pentru a aborda împreună amenințările și provocările de securitate cibernetică. (..) Huawei România susține aceleași principii precum compania mamă și respectă toate legile și regulamentele aplicabile din jurisdicția în care operează."Compania susține că echipamentele 5G au fost implementate la nivelul operatorilor globali și că s-ar afla înaintea altor furnizori în privința acestei tehnologii."Până în prezent, compania a primitAcest lucru demonstrează că suntem un furnizor de top pentru tehnologia 5G. Datorită acestor reușite, avem încredere că suntem un partener bun pentru clienții noștri din România în privința furnizării de produse 5G inovatoare, fiabile și securizate. Considerăm că România are nevoie de furnizori 5G avansați și foarte competitivi, pentru a sprijini evoluția industriei digitale, în beneficiul societății și consumatorilor.", arată producătorul chinez.Această prezentare detaliată a Huawei în România vine în contextul în care Comisia Europeană a recomandat, în această săptămână, ca fiecare țară membră UE să finalizeze până la sfârșitul lunii iunie 2019 o evaluare națională a riscurilor privind infrastructurile de rețea 5G, pe baza căreia să includă condiții pentru garantarea securității rețelelor publice, mai ales atunci când acordă drepturile de utilizare a frecvențelor radio în benzi 5G.