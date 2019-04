Tranzacția Vodafone-UPC în România: Modificările din acționariat vor fi prezentate marți la CNA

"Vă comunicăm că, în ședința publică din data de 26.03.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat solicitarea SC UPC România SA privind modificarea licenței audiovizuale acordate pentru serviciul de programe INFO precum și a avizului privind furnizarea serviciului media audiovizual la cerere UPC Pay-per-Wiew.

Modificările au constat în schimbarea formei juridice (SRL/SA), sediului social (București, Șos. Nordului nr. 62D // București, Str. Constantin Ghercu nr. 1A, et. 8-10) și a acționariatului societății. (..) Toate aceste modificări au fost efectuate cu respectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că SC UPC România SA a solicitat acordul Consiliului pentru o nouă modificare în cadrul acționariatului societății, solicitare programată în ședința publică din data de 02.04.2019 (care poate fi urmărită și online), la care au fost invitați să participe atât reprezentanții SC UPC România SA, cât și cei ai viitorului acționariat.", se arată în răspunsul CNA.

Pentru detalii citește: Liberty Global: Vânzarea UPC către Vodafone în România rămâne să se finalizeze la mijlocul acestui an

Americanii de la Liberty Global părăsesc România: După UPC, au semnat și vânzarea Focus Sat, într-o tranzacție de 180 milioane euro



Grupul american Liberty Global a semnat în data de 9 mai 2018 vânzarea operațiunilor din Cehia, Germania, Ungaria și România către Vodafone, tranzacție care a intrat acum în analiza aprofundată a Comisiei Europene, preocupată de faptul că preluarea poate reduce concurența în Germania și Cehia.



În 21 decembrie 2018, grupul Liberty Global a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea către M7 Group a operațiunilor de televiziune prin satelit (DTH) din 4 piețe est-europene, printre care și România, unde aceste servicii sunt furnizate prin compania Focus Sat. Vânzarea acestei companii, care avea 356.500 de utilizatori în martie 2018, ar însemna ieșirea totală din România a grupului Liberty Global.



Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea acordului din partea autorităților de reglementare, estimată pentru prima jumătate a anului 2019.



Pentru detalii citește:

Americanii de la Liberty Global părăsesc România: După UPC, au semnat și vânzarea Focus Sat, într-o tranzacție de 180 milioane euro

Vodafone, investigată de Comisia Europeană pentru propunerea de achiziție a operațiunilor Liberty Global din Cehia, Germania, Ungaria și România Grupul american Liberty Global a semnat în data de 9 mai 2018 vânzarea operațiunilor din Cehia, Germania, Ungaria și România către Vodafone, tranzacție care a intrat acum în analiza aprofundată a Comisiei Europene, preocupată de faptul că preluarea poate reduce concurența în Germania și Cehia.În 21 decembrie 2018, grupul Liberty Global a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea către M7 Group a operațiunilor de televiziune prin satelit (DTH) din 4 piețe est-europene, printre care și România, unde aceste servicii sunt furnizate prin compania Focus Sat. Vânzarea acestei companii, care avea 356.500 de utilizatori în martie 2018, ar însemna ieșirea totală din România a grupului Liberty Global.Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea acordului din partea autorităților de reglementare, estimată pentru prima jumătate a anului 2019.

Reprezentanții Vodafone și ai UPC vor da detalii marți, 2 aprilie, în fața Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) cu privire la modificarea de acționariat care ar urma să aibă loc în urma tranzacției, dacă va fi aprobată de Comisia Europeană, au precizat pentru HotNews.ro oficiali ai CNA și ai Vodafone. Vânzarea UPC către Vodafone în România rămâne să se finalizeze la mijlocul acestui an, sub condiția unui aviz pozitiv din partea Executivului European. Paginademedia.ro a scris săptămâna trecută că Vodafone se pregătește să intre în acționariatul UPC și că au depus la CNA primele documente pentru un acord prealabil în privința modificării acționariatului, așa cum spune legislația.Contactați de HotNews.ro și oficialii Vodafone au precizat că este vorba despre tranzacția prin care ar urma să preia UPC, dar că totul este sub condiția unui aviz pozitiv din partea Comisiei Europene.Grupul Liberty Global, care deține UPC România, a anunțat, în luna februarie din acest an, că vânzarea operațiunilor din România, Ungaria și Cehia rămân să se finalizeze la mijlocul acestui an, în condițiile în care Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată asupra implicațiilor achiziționării acestor operațiuni.