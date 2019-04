​EXCLUSIV Contractul prin care Poșta livrează pliantele PSD: Sunt vizați toți pensionarii, inclusiv cei care primesc pensia în cont de card/Poșta s-a obligat să trimită PSD informații din baza de date cu pensionarii

1. numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau alianței politice care le-a comandat, după caz;

2. denumirea operatorului economic care le-a realizat;

3. codul de identificare fiscală al mandatarului financiar al formațiunii politice;

4. tirajul, unde este cazul.

Orban: Poșta Română se angajează să dea PSD datele personale ale cetățenilor

„Nu e semnat protocol, dar am aici adresa semnată de dl Brătianu, agentul electoral al PSD, adresa către președinții filialelor Poștei pentru beneficiile salariale care pot fi obținute. Îi transformă pe poștași în informatori PSD. E decizie luată în Comitetul Executiv și această adresă nu e o ficțiune. E scris negru pe alb. SLPR va participa la întâlnirile și dezbaterile PSD la europarlamentare. În primul rând, Poșta Română este transformată în instrument de propagandă al PSD. Doi. Poșta se angajează să pună la dispoziție date personale ale cetățenilor”, a completat președintele liberal.

protocol Foto: Captura

În contract se mai precizează că sunt excluse de la primire, prelucrare și livrare: trimiteri cu conținut de publicitate electorală prezentate și livrate în perioada de campanie electorală pe care nu sunt indicate expres următoarele informații:, protocolul încheiat între Sindicatului Liber din Poșta Română și PSD care prevede ca Poșta Română să furnizeze date personale ale cetățenilor și să participe la întâlnirile și dezbaterile PSD la europarlamentare, potrivit Mediafax.Precizările vin după ce Poșta Română a transmis, luni, referitor la acuzațiile aduse de Ludovic Orban care a anunțat că PNL va da în judecată PSD pentru că a încheiat un protocol cu Poșta, că a transmis în perioada de precampanie oferte către toate formațiunile, PSD fiind singurul partid care a cerut acest serviciu.Anterior Orban anunțase că partidul pe care îl conduce va da în judecată PSD pentru că a încheiat un protocol cu Poșta Română, astfel încât pensionarii să primească, odată cu pensia, și un material electoral din partea social-democraților cu mesaje împotriva liberalilor.că factorii poștali sunt pe cale să devină, cu voia sindicatului, informatori ai PSD. Conducerea Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, sub semnătura lui Matei Brătianu, a apreciat „oportună încheierea unui protocol” cu social-democrații prin care reprezentanții sindicatului să culeagă din teritoriu informații pentru partidul lui Dragnea. Astfel, aceștia ar trebui să informeze PSD despre probleme ale comunităților, reacții din teritoriu ca urmare a unor decizii ale ale executivului ori decizii și politici ale administrației publice locale. De asemenea, sindicatul, prin reprezentanții săi ar urma să participe la întâlniri și dezbateri ale candidaților PSD.pe Facebook că, "începând din această dimineață, toți poștașii au fost puși să semneze un angajament prin care se obligă să ducă la fiecare pensionar în parte un pliant cu destule pagini, făcut de PSD." Contactați de HotNews.ro, oficialii companiei au precizat că Poșta distribuie la nivel național materialele de promovare PSD pentru alegerile europarlamentare din acest an, pe baza unui contract comercial plătit și a unui serviciu pentru care a transmis oferte tuturor partidelor.Poșta Română a revenit luni seara cu noi precizări în care subliniază că "salariații poștali nu sunt obligați să distribuie materiale de campanie". Compania spune că "în perioada de precampanie pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, a trimis oferte fiecărei formaţiuni politice pentru promovarea serviciilor de distribuire neadresată (Postmesager, Postmesager Plus si Postcatalog). Până în prezent, doar reprezentanţii Partidului Social Democrat au solicitat acest serviciu din partea companiei."