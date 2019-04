Scandalul pliantelor PSD distribuite de Poșta Română în cutiile poștale ale pensionarilor: Protecția Datelor va investiga acest caz

Ce spune Protecția Datelor despre regulile care trebuie respectate potrivit GDPR atunci când livrezi trimiteri neadresate

Redăm mai jos integral aceste precizări, transmise miercuri, 3 aprilie, de ANSPDCP, la solicitarea HotNews.ro:

Astfel, în măsura în care nu există consimțământul persoanei vizate, prelucrarea datelor personale de către operator poate fi efectuată potrivit unuia dintre celelalte temeiuri legale stabilite de dispozițiile RGPD mai sus enumerate.



cu informarea prealabilă a persoanelor vizate, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare și a dreptului de opoziție.

HotNews.ro a insistat însă la Protecția Datelor să precizeze dacă va investiga sau nu acest caz, mai ales că în data de 3 aprilie a prezentat detalii din acest contract dintre PSD și Poșta Română, care vizează milioane de pensionari.



Juristul Bogdan Manolea, despre potențialele probleme în acest caz: Singurii care pot spune dacă este ilegal sau nu acest contract sunt reprezentanții Protecției Datelor

Însă, în același timp nu știm dacă Poșta Română are această bază de date, temeiul colectării datelor și modul exact de trimitere a plicurilor respective, deci nu putem decât să facem supoziții și presupuneri.

a susținut că pliantele PSD au fost distribuite în cutiile poștale și nu direct pensionarilor, numărul acestora fiind inferior numărului de pensionari existenţi. Mai mult, PSD nu a primit nicio bază de date din partea companiei, arată Poșta.Compania mai susține că, "în portofoliul companiei, Poşta Română a încheiat(IFN-uri – credite pentru angajaţi şi pensionari, turism şi bilete de avion, telecomunicaţii, produse suplimente alimentare, servicii şi instalaţii gospodării, HORECA, cabinete stomatologice, edituri etc.), atât la nivel central, cât şi la nivel de filiale judeţene. Printre acestea s-au numărat:cu privire la legalitatea contractului dintre Poșta Română și PSD din punct de vedere al Regulamentului UE privind protecția Datelor (GDPR), încă din data de 1 aprilie, atunci când a izbucnit scandalul. referitoare la situațiile în care ar fi legală prelucrarea datelor personale la trimiterile neadresate, precum este contractul actual dintre Poșta și PSD."Având în vedere conținutul acesteia, referitor la serviciile de distribuire neadresată furnizate de Poșta Română și respectarea Regulamentului general privind protecția datelor, precizăm următoarele:În măsura în care, în contextul serviciilor de distribuire neadresată furnizate de Poșta Română, se prelucrează date cu caracter personal (care nu au un caracter special) situațiile în care prelucrarea datelor este legală sunt cele prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), atunci când:- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.În ceea ce privește asigurarea principiului transparenței cu privire la colectarea și prelucrarea datelor,conform articolelor 13 şi 14 din RGPD, după cum datele sunt obținute în mod direct sau indirect de la persoana vizată. Informarea trebuie să se prezinte într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.Informarea se realizează în funcție de circumstanțele prelucrării datelor, putându-se apela la note de informare directă a persoanelor vizate, concomitent cu furnizarea de broșuri și pliante ori o informare generică, expusă pe site-ul operatorului.De asemenea, în ceea ce privește datele și categoriile de date colectate și prelucrate, precizăm faptul că este necesară respectarea principiilor stabilite de art. 5 din RGPD, printre care cel privind prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (principiul proporționalității) și de asigurare a unei securități adecvate a acestora. Operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra această respectare (principiul responsabilității).În acest context, precizăm faptul că persoanei vizate i se garantează în orice moment dreptul la opoziție la prelucrarea datelor, potrivit art. 21 din RGPD, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct.În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziție este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.Prin urmare, raportat la dispozițiile legale mai sus menționate, datele personale pot fi prelucrate cu respectarea art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor,Contactat de HotNews.ro,, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet (APTI) , care urmărește cadrul general în care se aplică GDPR în România, a dat următoarele explicații:"Numărul total de pensionari, chiar dacă ar fi fost numărul acestora pe fiecare localitate, nu reprezintă dată cu caracter personal și nu se încalcă GDPR și nicio lege în această zonă.Explicată simplist problema ar fi următoarea: Poșta nu are voie să facă o bază de date cu clienții lor segmentați, deci pe diferite categorii - pensionari, șomeri, asistați social etc.., cu excepția cazului în care are un temei legal precis în acest scop, temeiuri care sunt prevăzute în art.6 GDPR.