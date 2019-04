Ministrul Comunicațiilor, 'revoltat' de creșterea prețurilor în telecom: Aștept clarificări din partea operatorilor și modele de tarifare care să ducă la reducerea prețurilor

Iată ce scrie Ministrul Petrescu pe Facebook:

"Sunt revoltat și nu voi negocia interesele românilor!





În ultimele săptămâni, remarc creșteri de prețuri la tarifele în comunicații, într-o abordare de scumpire anticipativa, in condițiile in care OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost imediat asupra operatorilor de telefonie mobila. Dialogul cu industria este deschis in parametri de echitate si castig partajat intre cetatean, stat si industrie.







Amendamentele aduse recent la actul normativ mentionat mai sus - suspendarea aplicarii penalităților pana pe 1 septembrie 2019 pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații fara autorizații de constructie - reprezinta tocmai o dovada de incredere pe care Guvernul Romaniei o acorda sectorului telecom, în dorinta de a crea premisele unei dezvoltari a industriei in conditii de conformare si simplificare a procesului de obtinere a autorizatiilor de constructie.





În timp ce mingea e la operatorii de telefonie, ministerul așteptand propunerile acestora de simplificare a legislatiei in domeniu precum si discutii privind si alte elemente prevazute in OUG 114/2018, milioane de abonati primesc notificari prin SMS in care sunt instiintati de creșteri de prețuri.





Operatorii telecom au transmis autorităților încă din luna ianuarie a acestui an documente de poziție în care au semnalat efectele negative pe care le-ar avea OUG 114 asupra sectorului și utilizatorilor de comunicații.

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, care a avizat favorabil în luna decembrie a anului trecut prevederile controversatei Ordonanțe 114/2018 care suprataxează mediul de afaceri, inclusiv sectorul telecomunicațiilor, fără consultare publică sau studii de impact, se arată 'revoltat' miercuri pe Facebook de creșterile de prețuri anunțate în ultima perioadă de operatorii de comunicații.În dialogul constructiv, buna credință a părților este o componenta esențială in atingerea scopului propus! In acest sens, astept ca alaturi de clarificari privind recentele scumpiri sa primesc din partea operatorilor si modele de tarifare care sa aiba ca rezultat reducerea preturilor pentru abonati! Punctul meu de inflexiune in negociere este interesul romanilor!"a fost primul operator care a crescut prețurile în România și Ungaria, începând din data de 1 martie 2019. Ulterior, grupul de firme Telekom (fostele Romtelecom și Cosmote) a anunțat că va crește prețurile începând din 15 aprilie 2019. La începutul acestei luni, și UPC și Vodafone și-au notificat unii abonați în privința creșterilor de prețuri care se vor face începând cu luna mai 2019.Deși marii operatorii de comunicații au anunțat anterior că suprataxarea sectorului de telecomunicații prin controversata OUG 114/2018 va avea consecințe negative pe termen scurt şi lung asupra economiei României şi asupra consumatorilor, niciunul nu a comunicat public că majorările de prețuri anunțate în ultima vreme ar fi o consecință a așa numitei Ordonanțe a lăcomiei, care a introdus perceperea unui tarif fix de 3% din cifra anuală de afaceri, dar și noi amenzi pentru acest sector.și l-a avertizat chiar pe Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, înainte de de adoptarea acestei Ordonanțe că, conform unui document obținut de HotNews.ro.În ciuda observațiilor ANCOM, care a propus ca acest tarif "să se determine anual, fără a depăși 3%", în Ordonanța de Urgență privind "taxa pe lăcomie", publicată în 29 decembrie în Monitorul Oficial, Guvernul a păstrat acest tarif fix la 3%, dar a exceptat de la plata acestuia serviciile poștale și de curierat, sector în care statul, prin Poșta Română, este cel mai mare jucător din piață. OUG a introdus de asemenea și noi amenzi în sectorul telecom.Tariful de monitorizare este o taxă pe care, până acum, toți furnizorii de comunicații electronice și de servicii poștale erau obligați să o plătească exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale arbitrului telecom (ANCOM). Acest tarif stabilit în lege la maxim 0,4% din cifra de afaceri, nu a mai fost aplicat de 10 ani. Motivul? Tariful se aplica numai dacă ANCOM nu-și acoperea cheltuielile administrative cu veniturile din celelalte surse de finanțare, ori autoritatea a fost mereu pe excedent și are acum în conturi peste 1 miliard de lei., prin care s-a prevăzut amânarea până la 1 septembrie 2019 a aplicării unei noi sancțiuni introduse în domeniul telecom despre care Orange, Vodafone și Telekom au anunțat că va fi atacată la Curtea Constituțională. Este vorba despre sancționarea cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii telecom care încheie contracte de instalare, întreținere sau înlocuire a rețelelor, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire.