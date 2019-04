Creșterea prețurilor din telecom: Reprezentanții operatorilor mobili, chemați să dea explicații în Parlament

Ce a scris vineri pe Facebook senatorul Daniel Zamfir:

RCS&RDS, Telekom, UPC și Vodafone au comunicat până acum creșterea unor prețuri

oficialii Orange România au precizat vineri, 12 aprilie, următoarele:



“Abonamentele și serviciile existente nu au suferit modificări de preț, iar utilizatorii acestora se bucură în continuare de aceleaşi tarife şi beneficii, conform tipului de abonament pe care îl dețin. Ca atare, Orange nu a transmis clienților săi informări despre majorări ale tarifelor. Noul portofoliu de abonamente include beneficii suplimentare, care răspund mai bine cerinţelor şi nevoilor exprimate de către consumatori.” Totuși, ZF scrie că " Orange nu a majorat tarifele pentru clienţii existenţi, ci şi-a relansat oferta comercială de abonamente, cu noi planuri tarifare care sunt mai scumpe de această dată „fix cu 1 euro”, însă doar pentru clienţii noi. "

Întrebați de HotNews.ro dacă și ei au majorat au majorat sau intenționează să majoreze prețurile,





Operatorii telecom au transmis autorităților încă din luna ianuarie a acestui an documente de poziție în care au semnalat efectele negative pe care le-ar avea OUG 114 asupra sectorului și utilizatorilor de comunicații.

"PROBA UNUI ABUZ DE PUTERE ECONOMICAToate companiile de telefonie mobilă si-au anunțat clienții că vor majora abonamentele cu aproximativ 1 euro pe lună, din cauza taxelor pe care Guvernul le-a stabilit prin OUG 29/2019. Așadar, operatorii vor scoate din buzunarele românilor peste 150 de milioane de euro în plus, ca să pună presiune pe guvernanți, transferând toate noile costuri pe spinarea consumatorilor.Marți, la ora 13, la Comisia Economica a Senatului, i-am invitat pe Sorin Grindeanu, presedinte ANCOM, pe presedinte ANPC, Marius Pârvu, și pe prof. Gheorghe Piperea și pe toți operatorii, să găsim cadrul legal pentru incetarea acestei evidente forme de șantaj economic cu efecte asupra tuturor consumatorilor."Într-adevăr,, se află tema: "Dezbatere având ca temă majorarea de către operatorii serviciilor de comunicaţii a costurilor pe pachetele de servicii aferente contractelor deja încheiate cu consumatorii."potrivit căruia "toate companiile de telefonie mobilă si-au anunțat clienții că vor majora abona mentele cu aproximativ 1 euro pe lună, din cauza taxelor pe care Guvernul le-a stabilit prin OUG 29/2019"creșterile de prețuri din telecom, cerând intervenția ANPC și a Consiliului Concurenței. Ca și senatorul Zamfir, și avocatul Piperea și-a susținut argumentația cu unele informații eronate, care au fost subliniate într-un articol în ZF. de creșterile de prețuri din telecomunicații, în condițiile în care, susține acesta, OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost imediat asupra operatorilor de telefonie mobila.""clarificări privind recentele scumpiri și modele de tarifare care să aibă ca rezultat reducerea prețurilor pentru abonați".a fost primul operator care a crescut prețurile în România și Ungaria, începând din data de 1 martie 2019. Ulterior, grupul de firme Telekom (fostele Romtelecom și Cosmote) a anunțat că va crește prețurile începând din 15 aprilie 2019. La începutul acestei luni, și UPC și Vodafone și-au notificat unii abonați în privința creșterilor de prețuri care se vor face începând cu luna mai 2019.Deși marii operatorii de comunicații au anunțat anterior că suprataxarea sectorului de telecomunicații prin controversata OUG 114/2018 va avea consecințe negative pe termen scurt şi lung asupra economiei României şi asupra consumatorilor, niciunul nu a comunicat public că majorările de prețuri anunțate în ultima vreme ar fi o consecință a așa numitei Ordonanțe a lăcomiei, care a introdus perceperea unui tarif fix de 3% din cifra anuală de afaceri, dar și noi amenzi pentru acest sector. Arbitrul telecom (ANCOM - condus de fostul premier Sorin Grindeanu) nu a avizat proiectul de OUG 114 și l-a avertizat chiar pe Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, înainte de de adoptarea acestei Ordonanțe că aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom încalcă legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro.În ciuda observațiilor ANCOM, care a propus ca acest tarif "să se determine anual, fără a depăși 3%", în Ordonanța de Urgență privind "taxa pe lăcomie", publicată în 29 decembrie în Monitorul Oficial, Guvernul a păstrat acest tarif fix la 3%, dar a exceptat de la plata acestuia serviciile poștale și de curierat, sector în care statul, prin Poșta Română, este cel mai mare jucător din piață. OUG a introdus de asemenea și noi amenzi în sectorul telecom.Tariful de monitorizare este o taxă pe care, până acum, toți furnizorii de comunicații electronice și de servicii poștale erau obligați să o plătească exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale arbitrului telecom (ANCOM). Acest tarif stabilit în lege la maxim 0,4% din cifra de afaceri, nu a mai fost aplicat de 10 ani. Motivul? Tariful se aplica numai dacă ANCOM nu-și acoperea cheltuielile administrative cu veniturile din celelalte surse de finanțare, ori autoritatea a fost mereu pe excedent și are acum în conturi peste 1 miliard de lei. Luna trecută, Guvernul Dăncilă a adoptat o Ordonanță de Urgență care modifică OUG 114/2018 , prin care s-a prevăzut amânarea până la 1 septembrie 2019 a aplicării unei noi sancțiuni introduse în domeniul telecom despre care Orange, Vodafone și Telekom au anunțat că va fi atacată la Curtea Constituțională. Este vorba despre sancționarea cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii telecom care încheie contracte de instalare, întreținere sau înlocuire a rețelelor, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire.