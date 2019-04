Poșta respinge acuzațiile Alianței 2020 USR PLUS că ar fi refuzat distribuirea pliantelor în Giurgiu / Cum explică Alianța de ce nu mai dă în judecată compania

Postare a Aliantei 2020 USR PLUS Foto: Hotnews

"Referitor la acuzațiile publice lansate, ieri, de membrii alianței politice USR PLUS conform cărora, Poșta Română continuă să refuze contractul de distribuire a materialelor electorale ale candidaților alianței, compania aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Reprezentanții USR au primit, încă de joi, 11.04, drafturile de contract solicitate companiei, însă, aceștia nu au răspuns, până în acest moment, motiv pentru care, a declara în spațiul public că Poșta Română continuă să le refuze dreptul de a încheia un contract de distribuție este o denaturare a realității. Înaintarea propunerii contractuale demonstrează abordarea echidistantă a companiei față de tot spectrul politic implicat în alegerile europarlamentare. La momentul transmiterii contractului, Poșta Română își asumase, deja, eroarea produsă de un angajat al său care a interpretat eronat prevederile legislative în vigoare.

Înaintarea propunerii contractuale demonstrează abordarea echidistantă a companiei față de tot spectrul politic implicat în alegerile europarlamentare. Facem apel, pe această cale, către toți jucătorii implicați pe scena politică să dea dovadă de responsabilitate şi obiectivitate atunci când implică operatorul naţional de servicii poştale în astfel de contexte și să apeleze, în continuare, la serviciile noastre pentru că acestea aduc veniturile din care Poșta Română se susține, aceasta nefiind finanțată din bani publici.

Repetăm, aşa cum am mai spus-o, că Poşta Română respinge orice acuzaţie de partizanat politic. Este o societate comercială, care livrează servicii de peste 150 de ani, indiferent de partidele şi coaliţiile care s-au aflat la conducerea ţării."

"Poșta Română este o instituție care folosește standarde duble. După ce în cazul ziarului PSD plin de minciuni, s-au apărat spunând că nu verifică conținutul, în cazul USR au găsit de cuviință să invoce un fals pretext privind sintagma “Votează-ne pe 26 mai” ca să nu distribuie pliantul nostru cinstit care ne prezintă candidații și obiectivele Alianței.

După ce le-am trimis somație prealabilă acționării în instanta, au dat înapoi și au dat vina pe Acarul Păun - un angajat chipurile a greșit. Toate aceste întârzieri ne-au pus într-o situație defavorabilă față de competitorii electorali. În județul Giurgiu am distribuit ieri în jur de 65000 de pliante în peste 150 de localități cu ajutorul a peste 250 de membri și simpatizanți USR și PLUS. Mesajul nostru va ajunge la oameni oricât încearcă să ne oprească PSD prin controlul pe care îl au asupra instituțiilor.”, a declarat deputatul USR, Cătălin Drulă.

"După ce le-am trimis somația prealabilă, au dat înapoi invocând, chipurile, greșeala unui angajat. Deși acest răspuns clar a fost coordonat de la centru. La Giurgiu deja aveam pornită acțiunea de distribuire cu forțe proprii, la Tulcea mâine (n.a marți, 16 aprilie) vor depune colegii mei materialele și vor semna contractul. La Giurgiu am distribuit noi deci nu mai avem nevoie. Acțiunea în instanță era pentru "obligația de a face". Dacă mai întâmpinăm orice obstacole, vom merge mai departe cu acțiunea în instanță. Deocamdată așteptăm să vedem ce face Poșta, dar răul oricum a fost făcut prin întârzierile pe care ni le-au produs în campanie.", a declarat pentru HotNews.ro Cătălin Drulă, coordonatorul campaniei USR.

"Plecăm spre Giurgiu.Poșta Română, la comanda PSD, a refuzat să trimită pliantele Alianței 2020 USR PLUS în județul Giurgiu. Nu ne pot opri oricât vor încerca.Suntem peste 200 de oameni, candidații Alianței, membrii USR și PLUS alături de voluntari și vom lua la pas fiecare sat din județ. Vom merge din scară de bloc în scară de bloc, din casă în casă și din om în om și vom distribui pliantul cu candidații și obiectivele Alianței 2020 USR PLUS. Vom vorbi cu oamenii din Giurgiu și le vom arăta că nu sunt abandonați și nu vor fi lăsați în urmă.Le vom arăta că avem cea mai bună listă de candidați și cel mai bun plan pentru România în Europa.Giurgiu, venim!", se arată în postarea Alianței, care a pus ulterior poze cu acțiunea de livrare a pliantelor în casele giurgiuvenilor., pentru a afla dacă mai dau în judecată filiala Poștei din Giurgiu, așa cum anunțaseră săptămâna trecută, în condițiile în care pe Facebook acuză cu Poșta le-a refuzat distribuirea pliantelor., care ar fi refuzat să distribuie pliantele electorale ale USR PLUS. "Filialele Poștei Române au distribuit ziarele de campanie ale PSD, dar refuză să distribuie pliantele Alianței 2020 USR PLUS deoarece conțin un îndemn la vot pe 26 mai și în opinia reprezentanților instituției reprezintă “propagandă electorală”, se arată în comunicatul de presă.În replică, Poșta Română a susținut atunci că situația se datorează interpretării eronate a unui angajat a ghidului electoral al AEP din 2016. „Managementul companiei a demarat o cercetare internă pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la interpretarea eronată a legii. În cazul în care rezultatele vor conduce la concluzia că vinovat este angajatul în speţă, acesta va suporta consecinţele pe ramura profesională prevăzute de legislaţia în vigoare şi de Contractul Colectiv de Muncă. Menţionăm că, ulterior acuzaţiilor de partizanat politic aduse companiei, prin încheierea unui contract comercial cu PSD, Poşta Română a încheiat contracte şi cu alte organizaţii de pe întreg spectrul politic, demonstrându-şi, astfel, imparţialitatea în relaţia cu orice organizaţie politică”, se arată într-un punct de vedere al Poștei.