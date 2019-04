Cum rămân unii bucureșteni fără internet și TV: Furnizorii de internet acuză că Primăria condusă de Daniel Băluță taie fără preaviz cablurile de pe stâlpi

Cabluri de fibra optica, taiate in Sectorul 4

"Vineri/sambata: Au tăiat pe Ion Iriceanu de la Apărătorii Patriei spre Vitan-Bârzești ( se anunțase în noiembrie 2018 doar pentru intersecția de la Apărătorii Patriei ). Există Netcity în zonă, dar e foarte recent, iar iarna nu s-a putut lucra (camerete pline cu apă/gheață etc).

( ). Există Netcity în zonă, dar e foarte recent, iar iarna nu s-a putut lucra (camerete pline cu apă/gheață etc). De la intersectia cu Vitan Bârzești au intrat pe Olteniței cu tăierile (câțiva stâlpi), într-o zonă în care Netcity e foarte recent, nu este realizat foarte OK dpdv tehnic (se instalează cu dificultate) și nici nu a fost anunțata vreo intervenție (se anunțase că vor fi lucrări pe Olteniței între Piața Sudului și Eroii Revoluției, nu și la sud de Sudului ) . Au existat utilizatori finali afectați dar nu știu acum câți.", a precizat pentru HotNews.ro Tiberiu Gîndu, directorul executiv al Asociației Furnizroilor de Internet (ANISP).

Inspectoratul Școlar şi mai multe şcoli din Timișoara au rămas fără internet luna trecută, după ce Primăria a tăiat cablurile în oraș

"Primele întreruperi ale serviciilor de comunicații (inclusiv voce, Internet, TV) au fost cauzate în noaptea de 19/20 aprilie 2019, iar procesul s-a repetat în noaptea 22-23 aprilie. Deși ANISP susține dezvoltarea rețelelor subterane (în zonele urbane), atragem atenția asupra consecințelor intervențiilor nechibzuite asupra rețelelor aeriene.Subliniem încă o dată faptul că autoritățile locale trebuie să acorde un interval de timp suficient de mare pentru realizarea efectivă a migrării rețelelor aeriene în subteran, întrucât:- tăierile haotice de cabluri pot duce la întreruperi în serviciile Internet către utilizatorii rezidențiali dar și la întreruperi în legăturile care deservesc stațiile de bază de telefonie mobilă (inclusiv accesul la serviciul de urgență 112), întreruperi ale altor servicii importante ale societății informaționale (ex: bancomate, POS-uri, monitorizare echipamente, fluidizare trafic etc) sau la izolarea unor instituții (școli, spitale etc);- operatorii telecom sunt adesea nevoiți să lucreze pe mai multe fronturi;- de regulă, resursele umane nu sunt suficiente pentru a efectua lucrări masive în timpi scurți;- este necesar un interval de timp și pentru aprovizionarea cu materia primă (cablurile de fibră optică în sine);- impactul negativ al tăierilor pripite nu se traduce doar în întreruperi de servicii pentru anumiți utilizatori, ci și în periclitarea unor locuri de muncă și a unor venituri bugetare.Apelăm la Primăria sectorului 4 să nu continue lucrările de demontare a rețelelor aeriene decât după ce se consultă cu operatorii de rețea afectați și după ce stabilește împreună cu aceștia calendarul dezafectărilor.",Furnizorii de internet sunt obligați să-și mute în subteran cablurile aeriene după o perioadă de maxim 120 de zile de la finalizarea tronsoanelor rețelei subterane de fibră optică NetCity.pentru a afla în ce zone s-au tăiat mai exact cablurile și dacă Primăria Sectorului 4 i-a înștiințat din timp pe pe furnizorii telecom că rețelele aeriene din acele zone vor fi dezactivate,Amintim că luna trecută, în plină simulare naţională la Bacalaureat, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și mai multe licee din Timişoara au rămas fără internet, după ce primarul Nicolae Robu a început o operațiune de tăiere a cablurilor aeriene din zone centrală, în războiul cu firmele care nu s-au conformat dispoziției de a muta în subteran aceste cabluri. Conducerea Inspectoratului Şcolar spune că astăzi, în ziua simulării la bacalaureat și a înscrierilor la clasa pregătitoare, a pierdut legătura cu şcolile și cu Ministerul Educaţiei pe canalele securizate. Robu a susținut însă că toate instituțiile publice au "posibilități multiple" de racordare la internet și că "se afișează victime pentru că dă bine".