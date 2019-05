Mike Fries, șeful Liberty Global: Suntem încrezători că tranzacția cu Vodafone se va finaliza cu succes în această vară

Numărul total de clienți: 961.700 abonați (- 4.200 abonați)

Numărul total de abonamente: 2.089.600 (+ 3.300)

Abonați cablu TV: 914.300 (-6.300 de abonați, în condițiile în care câștigarea a 9.800 de abonați la cablu digital nu a compensat scăderea cu 16.100 de abonați la cablu TV analogic)

Internet: 594.200 (+1800 de abonați)

Telefonie fixă: 581.100 (+7.800 abonați)



Vânzarea operațiunilor Liberty Global din Germania, România, Ungaria și Republica Cehă către Vodafone, cea mai mare din istoria grupului american, este în faza finală de analiză a Comisiei Europene și suntem încrezători că se va finaliza cu succes în această vară, a declarat marți Mike Fries, șeful Liberty Global. În România, compania a ajuns la 961.700 de abonați.961.700 de români erau abonați la serviciile de comunicații prin cablu ale UPC la sfârșitul primelor trei luni din acest an, în scădere cu 4.200 de abonați față de ultimul trimestru din 2018, dar numărul total al abonamentelor a crescut până la peste 2,08 milioane de abonamente, arată datele prezentate marți de grupul Liberty Global. Evoluția numărului de clienți UPC România la serviciile cablu TV, internet și telefonie fixă în primul trimestru din 2019 față de sfțrșitul anului 2018:În comunicatul de presă transmis marți, UPC România subliniază căfaţã de 161,9 milioane lei în trimestrul similar al anului trecut.Compania spune că pe segmentul de internet a câștigat în ultimul an 6.900 de noi abonamente, atingând 594.200 de clienţi. Numărul abonaților la televiziunea digitală a depășit 700.000 de abonați (28.300 de noi abonamente adăugate în ultimul an), ar pe segmentul de telefonie fixă a înregistrat o creştere anualã de 6%, în trimestrul I 2019, compania având o bază de 581.100 clienţi cu servicii de telefonie (33.300 de clienţi noi).