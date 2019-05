Atac cibernetic semnalat la numărul unic 1911: Un spital din județul Alba nu mai are acces la date din sistemul informatic

"Specialiștii CERT-RO asigură în prezent consultanță pentru rezolvarea incidentului de securitate cibernetică. Este un atac de tip ransomware. Practic nu mai pot fi accesate datele care au fost criptate de atacatori, dar nu vă pot oferi mai multe detalii.", a precizat pentru HotNews.ro Cătălin Aramă, directorul general al CERT-RO.

Incidente de securitate cibernetica, raportate la 1911 Foto: Ministerul Comunicatiilor

Potrivit informațiilor CERT-RO,este una dintre cele mai supărătoare forme de malware, întrucât produce pagube financiare directe, iar de cele mai multe ori fișierele criptate de malware nu pot fi decriptate. Pentru a îngreuna procesul de recuperare a fișierelor, ransomware-urile blochează accesul la fișiere (documente, fotografii, muzică, video etc.) prin criptarea asimetrică a acestora.În anul 2017, aproximativ 300.000 de computere din aproximativ 150 de țări au fost afectate de o nouă variantă de ransomware, cu denumirea de WannaCry. Atacatorii au beneficiat de un număr de aproximativ 100 de plăți, cifrate la suma de aproximativ 26.000 de dolari., din datele deținute de CERT-RO la momentul respectiv,În absența unui cadru legal care să oblige companiile și instituțiile publice să raporteze aceste incidente, o evaluare exactă a situației la nivel național nu ar fi fost posibilă. În perioada campaniei, CERT-RO a primit doar cinci notificări oficiale de la organizații afectate din România.La numai cinci zile de la operaționalizarea numărului unic 1911 apelabil din toate rețelele de telefonie la tarif normal, 87 de alerte unice de securitate cibernetică au fost raportate către CERT-RO, 25% dintre acestea fiind din București, a anunțat miercuri Ministerul Comunicațiilor. Aceste alerte au fost semnalate de către o unitate spitalicească (n.a un spital din județul Alba, potrivit declarațiilor obținute de HpotNews.ro) și restul de persoane fizice.Statistic, cele mai numeroase, aproximativ 30% sunt tip fraude (phishing, sextortion, etc.), conținut abuziv aproximativ 14% (spam, mesaje comerciale nedorite, etc.), alături de alerte privind sisteme compromise (neactualizate, configurate necorespunzător sau neactualizate), încercări automate de spargere a parolelor, furt de informație, precum și un atac de tip ransomware (criptarea datelor de pe hard-disk).