​VIDEO Piața unică digitală: Apelurile din România către alte țări din UE vor fi mai ieftine, începând din 15 mai 2019

VIDEO Apelurile internaționale în UE vor fi mai ieftine începând din 15 mai 2019











„După eliminarea tarifelor de roaming în 2017, UE ia acum măsuri împotriva tarifelor excesiv de mari percepute pentru apelurile efectuate din țara de origine într-o altă țară. Datorită acestor două acțiuni, consumatorii europeni beneficiază acum de o protecție cuprinzătoare împotriva șocurilor unor facturi exorbitante atunci când efectuează un apel în Europa, fie că sună în țara lor de origine sau în străinătate. Este una dintre numeroasele realizări concrete ale pieței unice digitale.”, a declarat Mariya Gabriel, comisarul european pentru economie digitală și societate digitală.

Începând cu data de 15 mai, pentru toate apelurile și SMS-urile internaționale efectuate în interiorul UE se va aplica un nou tarif maxim, a anunțat Comisia Europeană. Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din țara lor în altă țară din UE vor plăti maximum 19 cenți pe minut (+ TVA) și 6 cenți pe mesaj SMS (+ TVA).că apelurile internaționale în SEE sunt apelurile făcute atunci când consumatorul, aflat în țara unde deține abonamentul, sună pe cineva din altă țara din SEE, în comparație cu apelurile în roaming, care sunt apelurile efectuate de utilizator atunci cand calatoreste în străinătate.Autoritatea a subliniat că "plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri si 0,06 euro pentru SMS se aplica doar apelurilor și SMS-urilor către numere din SEE care sunt tarifate in functie de consumul efectiv, nu si celor care sunt incluse in abonamente/(extra)optiuni deja achizitionate. Totusi, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie sa respecte plafonul reglementat."că noile norme privind apelurile internaționale abordează discrepanțele tarifare semnificative care existau între statele membre înaintea acestei măsuri. În medie, tariful standard al unui apel în interiorul UE într-o rețea fixă sau mobilă tinde să fie de trei ori mai mare decât tariful standard al unui apel național, iar tariful standard al unui SMS în interiorul UE este de peste două ori mai mare decât al unui SMS național. În unele cazuri, tariful standard al unui apel în interiorul UE poate fi de până la zece ori mai mare decât tariful standard al apelurilor naționale.Un nou sondaj Eurobarometru privind apelurile internaționale arată că patru din zece respondenți (42 %) au contactat o persoană dintr-o altă țară a UE în ultima lună. 26 % dintre respondenți au declarat că utilizează o rețea de telefonie fixă, un telefon mobil sau sistemul de mesagerie telefonică (SMS) pentru a lua legătura cu o persoană din altă țară a UE.Operatorii de telecomunicații din întreaga UE vor trebui să informeze consumatorii cu privire la noile plafoane tarifare. Normele se vor aplica, începând cu 15 mai, în toate cele 28 de țări ale UE și, în curând, și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein., având în vedere faptul că mai mulți furnizori au oferte speciale, deosebit de atractive pentru clienții comerciali.