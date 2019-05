Un nou secretar de stat la Comunicații: Daniel Savu, un fost ofițer SRI, senator PSD de Prahova și apropiat al lui Sebastian Ghiță

"Nu aveau oameni (...) Cornel Paltanea (fost sef SRI Prahova - n.red.) m-a ascultat atunci, mi-a spus: 'Esti bun de contraspionaj' (...) Se facea o pregatire de un an, un fel de postuniversitar, ca sa devii ofiter cu acte in regula (...) Am spus: 'Daca ies sef de promotie raman, inseamna ca am o vocatie ascunsa'", a spus Daniel Savu, precizand ca a iesit, intr-adevar, sef de promotie, scrie Ziare.com.

Postare Daniel Savu Foto: Captura Facebook

Daniel Savu este de profesie inginer, potrivit CV-ului său , absolvent al Facultății de Aeronave București și cu studii la Colegiul Național de Apărare și un Master la Academia Națională de Informații.Savu a fost ofițer SRI până în 1999, când a intrat în PSD, ajungand președinte al PSD Ploiești.El a spus că a absolvit in anii '90 facultatea de aeronave "cu 10", iar dupa cativa ani în care a lucrat în domeniu s-a decis să intre în SRI, imediat dupa Revolutie, cand serviciul lansase o campanie de recrutare.își negocia cu Vlad Cosma (deputat) și Mircea Cosma (președinte CJ) candidatura din 2016 la primăria Ploieștiului, prezentând ca probă un fișier audio. Până la urmă a candidat Savu pe cont propriu, dar a pierdut alegerile.Daniel Savu și-a dat demisia din PSD în 2016 , dar, nu în Prahova, ci la Organizația PSD Sector 4, potrivit publicației Observatorul Prahovean. Numit secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor, Daniel Savu a scris luni, 13 mai, pe Facebook , următoarele:Industria românească de IT crește puternic în guvernarea PSD!În 2019, dimensiunea industriei românești de IT&C va depăși 5.1 mld €, DUBLU față de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt așteptate să atingă 4 mld €, cu 1 mld € în plus față de 2017.Aceste performanțe remarcabile sunt completate de numărul de specialiști din acest domeniu, care va depăși pragul de 100.000 anul acesta. Dezvoltăm industriile performante! Pentru că România merită mai mult!