SUA ne subestimează, spune fondatorul Huawei, care mulțumește companiilor americane care ”au contribuit mult la dezvoltarea Huawei”

”Politicienii americani, prin modul în care acționează, dovedesc că ne subestimează forța”, spune Ren, citat de publicația Global Times. Ren Zhengfei are 74 de ani și dă foarte rar interviuri, însă interdicția anunțată de Google este unul dintre momentele în care celebrul om de afaceri a decis că este nevoie să iasă public.”Într-un astfel de moment critic sunt recunoscător companiilor americane pentru că au contribuit mult la dezvoltarea Huawei și au dovedit că sunt conștiincioase (...) Din ce știu, companiile americane au încercat să convingă guvernul SUA să colaboreze cu Huawei. Vom avea mereu nevoie de procesoare dezvooltate în SUA și nu putem exclude, cu obtuzitate, produsele americane”Huawei, care vinde peste 200 de milioane de smartphone-uri pe an, spune că interdicțiile recente nu vor afecta dezvoltarea rețelelor 5G unde Huawei are multe contracte. Fondatorul companiei spune că Huawei este mult înaintea concurenților în acest domeniu și este convins că nu poate fi ajunsă din urmă ”în doi-trei ani”.Printre cele mai mari companii americane care lucrează cu Huawei se numără Google, Qualcomm Intel și Microsoft.Fondatorul companiei spune că Huawei are plan de rezervă în caz de urgență, dar adaugă că nu vrea să rupă în niciun fel relațiile cu companiile americane. ”Nu ne putem izola de restul lumii”.Surse: The Verge, AFP