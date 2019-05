Directorul juridic al Huawei: Sancțiunile impuse de SUA vor afecta miliarde de utilizatori

Prima rețea 5G din România, lansată de Vodafone în București, este construită cu tehnologia chinezilor de la Huawei

Song Liuping a declarat că decizia SUA împotriva Huawei, care este al doilea mare producător de smartphone-uri la nivel mondial, va avea implicații la nivel global."Decizia riscă să afecteze clienții noștri din peste 170 de țări, respectiv peste trei miliarde de consumatori care folosesc produse și servicii Huawei în toată lumea", a spus Song Liuping.Administraţia Trump a anunţat în data de 15 mai 2019 că Huawei Technologies Co Ltd a fost trecută pe ”lista neagră a relaţiilor comercile” , ceea ce presupune restricţii ce fac extrem de dificilă colaborarea companiei chineze cu alte companii IT din Statele Unite. De altfel, preşedintele american Donald Trump susţine de mai multă vreme că SUA şi statele aliate ar trebui să blocheze orice cooperare cu Huawei şi să nu mai folosească echipamente produse de aceasta, în condiţiile în care compania chineză se confruntă cu acuzaţii de spionaj.Guvernul SUA susține că produsele Huawei ar fi folosite pentru spionaj în favoarea Beijing-ului. Huawei a negat vehement de nenumărate ori aceste lucruri, a spus că nu au fost prezentate dovezi și a adăugat că este de acord ca totul să fie testat de organizații independente.Reamintim că autoritățile de la Bruxelles au propus, recent, măsuri pentru securitatea rețelelor 5G în UE, pe fondul temerilor privind riscurile de securitate ale tehnologiilor chineze Huawei și ZTE.România și toate țările membre UE vor trebui să finalizeze până la sfârșitul lunii iunie 2019 o evaluare națională a riscurilor privind infrastructurile de rețea 5G, pe baza căreia să includă condiții pentru garantarea securității rețelelor publice, mai ales atunci când acordă drepturile de utilizare a frecvențelor radio în benzi 5G, a anunțat, în data de 27 martie, Comisia Europeană. Statele membre ale UE au dreptul de a exclude societăți de pe piețele lor din motive de securitate națională, în cazul în care societățile în cauză nu respectă cadrul juridic și standardele țării.Prima rețea 5G din România, lansată în această lună de Vodafone în București, a fost construită cu tehnologia chinezilor de la Huawei, iar vitezele superioare de internet mobil au fost demonstrate în prezența ministrului Comunicațiilor, folosind terminalul Huawei Mate 20X (5G). Vodafone a anunțat miercuri că a suspendat temporar, în Marea Britanie, precomenzile pentru acest terminal pe fondul incertitudinilor legate de noile modele 5G ale Huawei.că terminalul folosit pentru testarea vitezelor 5G în București a fost Huawei Mate 20X (5G), dar că suspendarea precomenzilor pentru acest model de telefon este o decizie a Vodafone doar pentru piața din Marea Britanie, nu și pentru cea din România.