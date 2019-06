Cătălin Drulă, deputat USR și președinte al Comisiei IT din Parlament: Eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști ar fi o imensă prostie

Ce a scris duminică, pe Facebook, liderul USR, Cătălin Drulă:

Declarația liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus că "nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit" a fost 'taxată' duminică și de Cătălin Drulă, deputat USR și președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților. "Eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ. (..) De ce am vrea să luăm tesla și să ne lovim în felul ăsta?", se întreabă liderul USR.Deputatul USR, Cătălin Drulă, președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, a reacționat duminică față de declarațiile liderului PNL, Ludovic Orban, care și-a exprimat nemulțumirea față de IT-știi care sunt scutiți de plata impozitului pe venit."Eliminarea facilităților fiscale pentru ITiști ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ:1. Ar muta în buzunarul statului niște bani care altfel rămân în economia privată. ITiștii cheltuiesc acei bani (pe care i-ar lua statul) pe servicii și bunuri susținând alte industrii. Statul pe de altă parte face ce-ați văzut în reportajele Recorder despre PNDL.2. Ar lovi în competitivitatea unei industrii unde costul principal este cel cu forța de muncă. Asta înseamnă mai puține centre de dezvoltare deschise în România, relocări, locuri de muncă lipsă.3. Ar însemna mai multă emigrare decât acum ("brain drain"). Locurile de muncă din Vest devin și mai atractive prin comparație.Efectul net ar fi mai puțini bani pentru bugetul de stat (deci exact invers decât cel urmărit) și mai puțini bani în economia privată.De ce am vrea să luăm tesla și să ne lovim în felul ăsta?"