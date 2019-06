Reacția industriei IT la declarațiile liderului PNL: 100.000 de angajați au o contribuție de aproape 6% în PIB-ul României/Eliminarea facilităților ar duce la o reducere masivă a specialiștilor

ANIS: 100.000 de angajați au o contribuție de aproape 6% în PIB

Sectorul IT&C în cifre - anul 2017 versus 2016



Pentru 2018, este preconizat ca veniturile totale generate de industria de software și servicii IT să jungă la 4.5 miliarde de euro.

“Reiteram faptul că facilitățile fiscale au făcut și mențin industria IT românească competitivă, într-o cursă cu alte țări care oferă programatorilor impozit pe venit 0, precum Ucraina, Polonia sau Belarus. Deficitul de forță de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât, o astfel de măsură ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiștilor din țară, deci un impact economic major. Facem apel la oamenii politici să analizeze cu atenție dinamica acestui sector, înainte de a transmite semnale de instabilitate într-un sector deja puternic afectat de modificări fiscale, introduse fără studii de impact și îl invităm pe domnul Președinte Orban la un dialog cu reprezentanții industriei de software.",Conform informațiilor ANIS, transmise HotNews.ro, "cifra de afaceri a industriei estimată pentru 2019 este de peste 5 miliarde Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuție în PIB a industriei a evoluat de la 0.5% în 2003 la aproape 6% astăzi.Sunt 100.000 de specialiști a căror contribuție însumează o pondere de aprox 6% în PIB-ul României. Nevoia anuală de specialiști este de 14.000 de oameni pe an, dublă față de numărul absolvenților din domeniu. IT-ul aduce acum aprox 6% din PIB, dar are potential sa ajunga la 10% în 5 ani.", au precizat aceștia., piața internă de software și servicii IT în 2017 a crescut cu doar 2.1% față de anul trecut, ajungând la 975 milioane de euro. Cifra de afaceri totală a sectorului IT a crescut cu 11 procente în 2017, comparativ cu 2016, atingând pragul de 4 miliarde de euro, în condițiile în care, în ediția precedentă a studiul ANIS, analiștii au estimat că va depăși această valoare în 2017.Exportul de software și servicii IT contribuie decisiv, cu 3.025 miliarde de euro, mai exact 75.6%, la valoarea întregului sector IT, în creștere cu peste 14% față de valoarea înregistrată în anul precedent. Venitul generat intern, însă, a crescut cu doar 20 milioane de euro (2.1%), de la 955 milioane de euro cât au fost înregistrați în 2016, la 975 de milioane în 2017.Din totalul exportului de produse și servicii IT, aproximativ 75% merge către piața europeană, 22% către cea americană, restul fiind direcționat către alte piețe.Companiile din top 10 generează circa un sfert din valoarea pieței. De asemenea, din topul 300 al celor mai mari companii de software și servicii IT care activează pe piața locală, 40% sunt firme românești. Situația sectoarelor de business care au contribuit cu cele mai importante cote la venitul domestic din piața de software și servicii IT este următoarea: industrial – 22%, sectorul public – 20%, banking – 16%, telecom – 11%, utilități, retail, servicii – câte 8%.Potrivit studiului ANIS,, o creștere cu 7.5% comparativ cu 2016. Dintre aceștia, 88.6% ocupă posturi tehnice, restul deținând poziții în departamente non-tehnice. Trei sferturi dintre companiile cu cei mai mulți angajați au capital străin.