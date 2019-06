Raport Ericsson: Rețelele 5G ar putea acoperi 45% din populația lumii până la sfârșitul anului 2024

AICI

- Acoperirea 5G este estimată să ajungă la 45% din populația lumii până la sfârșitul anului 2024. Aceasta ar putea crește până la 65%, pe măsură ce tehnologia de partajare a spectrului va permite implementarea 5G pe benzile de frecvență LTE.- Furnizorii de servicii de comunicații de pe mai multe piețe au trecut la 5G după lansarea smartphone-urilor compatibile cu 5G. În plus, furnizorii de servicii din unele piețe stabilesc obiective mai ambițioase pentru o acoperire a populației de până la 90% în primul an.- Pe măsură ce dispozitivele 5G sunt din ce în ce mai disponibile și mai multe rețele 5G devin disponibile, se estimează peste 10 milioane de abonamente 5G în întreaga lume până la sfârșitul anului 2019.- Se așteaptă ca pătrunderea abonamentelor 5G să fie cea mai rapidă în America de Nord, 63% din abonamentele mobile anticipate în regiune pentru 2024 fiind pentru 5G. Urmează Asia de Nord-Est pe locul al doilea (47%) și Europa pe locul al treilea (40%).- Totalul traficului de date mobile a continuat să crească la nivel mondial în T1 2019, în creștere cu 82% față de anul precedent. Se estimează că acesta va ajunge la 131EB (exabytes) pe lună până la sfârșitul anului 2024, moment în care se preconizează că 35% va fi în rețele 5G. Există 1 miliard de conexiuni celulare IoT la nivel global, cifră care se așteaptă să crească la 4,1 miliarde până la sfârșitul anului 2024, din care 45% sunt reprezentate de Massive IoT. Industriile care utilizează Massive IoT includ utilități cu contorizare inteligentă, asistență medicală sub formă de îmbrăcăminte medicală și transport cu senzori de urmărire.